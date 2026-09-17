Pragmatic Tools выпустил Migrator 3.2 с двусторонней синхронизацией паролей

Компания Pragmatic Tools, российский разработчик решений для автоматизации процессов миграции на отечественное программное обеспечение и управления ИТ-инфраструктурой, объявляет о выпуске Pragmatic Tools Migrator 3.2. Новая версия включает полностью переработанный пользовательский интерфейс, двустороннюю синхронизацию паролей между всеми поддерживаемыми каталогами, точное управление составом синхронизируемых данных и полный перенос матрицы доступа на файловых серверах. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Навигация в новой версии выстроена вокруг задач пользователя – миграция каталога, файловые серверы, статистика, подключения, настройки. Мастер выбора шаблона исключает возможность задать недопустимое направление миграции. Каждый шаг отображает статус, дату запуска и число обработанных объектов, а любой счетчик раскрывается в список объектов с поиском и выгрузкой в файл. Это дает специалисту полный контроль над процессом миграции на каждом этапе без необходимости переключаться между сторонними инструментами.

Реализована двусторонняя синхронизация паролей между Microsoft Active Directory, Astra Linux Directory Pro, ROSA Dynamic Directory, FreeIPA, «Ред Адм» и «Альт Домен». Смена пароля передается в обе стороны автоматически, повторное применение одного и того же изменения исключено. Режим рассчитан на период параллельной эксплуатации двух каталогов, где пользователь сохраняет единый пароль независимо от того, где он его сменил. Это снимает основную причину обращений в поддержку и позволяет вести миграцию по отделам, не замораживая смену паролей.

Служебные, административные и технические учетные записи можно исключить из синхронизации паролей, не выводя их из области миграции. Правила задаются по членству в группах, отдельно для исходного и целевого каталога, списками включения и исключения.

Реализован перенос прав доступа не только на папки с собственными разрешениями, но и на все их содержимое - вложенные папки и файлы, наследовавшие права родителя. Права вычисляются по правилам наследования Windows и записываются рекурсивно, а папки с разрывом наследования не затрагиваются. Это устраняет типовую ситуацию, когда пользователь видит папку, но не может открыть лежащие в ней файлы.

Членство в группах теперь переносится по разнице, в целевой каталог записываются только добавленные и удаленные участники. Объем репликации пропорционален числу реальных изменений, а не размеру группы, поэтому синхронизацию можно запускать часто даже при наличии групп с тысячами участников.

Аудит каталога и групповых политик выделен в отдельный лицензируемый модуль предмиграционного обследования. Он показывает объекты, которые не перенесутся автоматически или потеряют часть данных, с описанием проблемы, рекомендацией по решению и выгрузкой списка. Отдельно анализируется содержимое групповых политик с указанием параметров, которым в разных политиках присвоены разные значения.

Аудит прав на файловых серверах позволяет проверить разрешения до начала миграции без каких-либо изменений на сервере (разрывы наследования, избыточные права на запись, права для идентификаторов, отсутствующих в каталоге).

«Версия 3.2 закрывает задачи, которые раньше требовали ручного вмешательства или дополнительных инструментов, – сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. – Двусторонняя синхронизация паролей решает главную проблему периода параллельной эксплуатации – пользователи продолжают работу в привычном режиме, не замечая процесса миграции. Полный перенос матрицы доступа на файловых серверах устраняет ситуацию, с которой сталкивается почти каждый заказчик, когда пользователь видит папку, но не может открыть файлы внутри. REST API для полного управления миграцией без веб-интерфейса и поддержка аутентификации по токену и работа в изолированных сетях открывает возможности для интеграции миграции в корпоративные процессы автоматизации».

Pragmatic Tools Migrator 3.2 поддерживает миграцию на отечественные платформы: ALD Pro (ОС Astra Linux), «Ред Адм» («Ред ОС»), «АльтДомен» (ALT Linux), FreeIPA (ОС Linux), Samba AD (Windows, Linux / FreeBSD), Dynamic Directory (ОС ROSA Linux), MultiDirectory (Windows, Linux, macOS) и Avanpost DC (ОС семейства Linux).