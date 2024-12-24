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Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator и Dynamic Directory

Компании Pragmatic Tools и НТЦ ИТ «Роса» завершили тестирование совместимости решений Pragmatic Tools Migrator и Dynamic Directory. Это сотрудничество открывает новые возможности для организаций, переходящих с зарубежных систем управления корпоративными каталогами на отечественные платформы.

Dynamic Directoryроссийская альтернатива Microsoft Active Directory, внесенная в реестр отечественного ПО. Система упрощает управление сетевой инфраструктурой, поддерживает групповую политику и взаимодействие с Microsoft Active Directory и собственными доменами. В версии 4.0 в некоторых задачах производительность увеличилась до 10 раз, что делает систему оптимальным выбором для крупных организаций.

«Совместимость Dynamic Directory и Pragmatic Tools Migrator обеспечивает организациям уверенный переход на отечественные технологии, минимизируя риски и сохраняя высокий уровень эффективности процессов», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

Pragmatic Tools Migrator представляет собой технологическое решение для трансформации корпоративных каталогов, разработанное с учетом специфики проектов импортозамещения. Продукт позволяет выполнять миграцию в управляемом режиме, с возможностью верификации на каждом этапе, что минимизирует возможные риски при переходе на отечественные решения. Важной особенностью Pragmatic Tools Migrator является поддержка синхронизации между каталогами после завершения миграции. Такой подход обеспечивает организациям эффективное управление гибридной инфраструктурой и позволяет автоматизировать процесс администрирования в период сосуществования нескольких систем.

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безопасность

«Развитие экосистемы совместимых отечественных решений — ключевой фактор успешного импортозамещения. Наша интеграция с Dynamic Directory позволяет предложить организациям комплексное решение для быстрой и безопасной миграции», — отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

Выданный сертификат совместимости подтверждает готовность решений к совместной работе в реальных условиях. Это позволяет организациям уверенно планировать переход на отечественное ПО, сохраняя стабильность процессов и высокий уровень информационной безопасности.

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