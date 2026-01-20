Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ярош Евгений
СОБЫТИЯ
|20.01.2026
|«Инфосистемы Джет» — официальный партнер компании «Лектон» по внедрению процессинговых систем 1
|31.05.2022
|«Инфосистемы джет» повысит качество миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные платформы с помощью разработки Pragmatic Tools 1
Ярош Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 36 1
|Лектон - Lekton 3 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2545 1
|Microsoft Corporation 25291 1
|Арефьев Андрей 63 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157776 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.