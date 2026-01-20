Разделы

Ярош Евгений


СОБЫТИЯ


20.01.2026 «Инфосистемы Джет» — официальный партнер компании «Лектон» по внедрению процессинговых систем 1
31.05.2022 «Инфосистемы джет» повысит качество миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные платформы с помощью разработки Pragmatic Tools 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ярош Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 36 1
Лектон - Lekton 3 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2545 1
Microsoft Corporation 25291 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 215 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 153 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 200 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 121 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 426 1
Pragmatic Tools Migrator 33 1
Samba 154 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1545 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1342 1
Арефьев Андрей 63 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
