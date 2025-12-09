Pragmatic Tools Migrator 3.0 совместим с операционными системами «Альт»

Подтверждена совместимость решения Pragmatic Tools Migrator 3.0 для автоматизированной миграции данных из Microsoft Active Directory с операционной системой «Альт Сервер» 11 и программным комплексом «Альт Домен»11 от российского разработчика «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

На основании тестовых испытаний компании Pragmatic Tools и «Базальт СПО» подтвердили совместимость продуктов двусторонним сертификатом. Решение Pragmatic Tools Migrator 3.0 работает в среде ОС «Альт» стабильно в штатном режиме на всех этапах жизненного цикла. Все основные функции продукта выполняются корректно без необходимости установки дополнительных зависимостей из репозиториев.

Совместимость Pragmatic Tools Migrator 3.0 с «Альт Сервером» 11 и «Альт Доменом» 11 расширяет возможности бизнеса по выбору целевой платформы для миграции корпоративной инфраструктуры.

Решение поддерживает полный цикл работ по миграции на «Альт Домен».

Модуль аудита анализирует исходные данные в Microsoft Active Directory и выявляет потенциальные проблемы миграции с учетом особенностей целевой платформы.

Модуль миграции каталога обеспечивает автоматизированный перенос учетных записей, групп и организационной структуры с сохранением всех атрибутов и связей и синхронизацию изменений между доменами.

Модуль миграции файловых серверов решает одну из наиболее сложных задач импортозамещения — автоматизацию переноса и управления правами доступа к файловым ресурсам, что практически невозможно выполнить вручную в крупных инфраструктурах.

«Программный комплекс "Альт Домен" успешно применяется для плавной миграции на российские решения с сохранением ранее созданной структуры. Использование Pragmatic Tools Migrator делает этот процесс еще более удобным и предсказуемым», — отметил Сергей Гущин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО».

Организации, использующие решения на базе операционных систем «Альт», получают готовый инструмент для автоматизации процессов импортозамещения с гарантией технической совместимости на уровне операционной системы и сервисов каталога.

«Совместимость корпоративных каталогов от отечественных разработчиков — это не просто техническая возможность, а необходимое условие для масштабного импортозамещения, — отметил Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. — Организации должны иметь выбор целевой платформы и уверенность в том, что инструменты миграции будут работать стабильно и предсказуемо. Подтверждение совместимости с "Альт Доменом" дает заказчикам эту уверенность и открывает путь к реализации проектов на базе технологий "Альт"».

Успешное прохождение технических испытаний с платформой «Альт» дополняет портфель сертифицированных интеграций Pragmatic Tools Migrator 3.0. Продукт поддерживает миграцию на широкий спектр отечественных решений управления идентификацией, что позволяет организациям выбирать оптимальную архитектуру ИТ-инфраструктуры исходя из собственных требований и задач.

Ранее была подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator 2.0 с операционной системой «Альт Сервер» 10.