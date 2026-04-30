Спустя 23 года любимый редактор программистов выпустили для Macbook

Текстовый редактор NotePad++ спустя 23 года после появления впервые стал доступен под macOS. До этого два десятилетия он существовал только под Windows. NotePad++ это любимый текстовый редактор миллионов программистов по всему свету. У него есть продвинутая и настраиваемая подсветка синтаксиса, и набирать в нем код весьма удобно. К тому же он бесплатный.

Новые горизонты

Текстовый редактор NotePad++ вышел в версии для macOS – операционной системы компании Apple. До этого на протяжении всех 23 лет своего существования (он появился в 2003 г.) он существовал исключительно в версии для Microsoft Windows.

В данном случае речь именно про оригинальный NotePad++, а не про его различные форки от сторонних разработчиков. Утилита распространяется бесплатно по лицензии GPL 3 и с открытым исходным кодом, что позволяет любому желающему модифицировать его по своему усмотрению.

В данном случае переносом NotePad++ на macOS тоже занимались сторонние разработчики, никак не связанные с создателями оригинальной утилиты. Но они уверяют, что просто портировали NotePad++, без внесения каких-либо изменений в его функции, так что их творение едва ли можно считать форком.

В версии для macOS Notepad++ написан на языке программирования Objective-C++. Авторы проекта оставили прежний движок (Scintilla) и лишь обучили его работать в паре с API Cocoa для macOS.

Почему это важно

NotePad++ считается продвинутой версией классического текстового редактора «Блокнот», который есть во всех пользовательских версиях ОС Windows, вышедших за последние 30 лет. Его главным преимуществом является колоссальное количество тонких настроек – при необходимости им вполне можно заменить даже Microsoft Word, если нет необходимости сложного форматирования текста.

Но основная целевая аудитория NotePad++ – это программисты, которые сразу же распробовали и полюбили его. В этом редакторе реализована продвинутая подсветка синтаксиса, что существенно упрощает процесс написания и редактирования кода.

Спустя 23 года развития в NotePad++ реализована автоматическая подсветка синтаксиса для 80 языков программирования. В их числе как самые популярные (С++, Python, PHP), так и совсем древние или экзотические. Есть даже поддержка языка COBOL, дебютировавшего в середине XX века, но все еще востребованного.

Куда же в 2026 году без темной темы

Многим программистам NotePad++ помогает упростить или как минимум ускорить работу над кодом. К примеру, редактор умеет автоматически закрывать скобки и тэги. При необходимости он может сравнить несколько файлов с кодом и выявить их различия. И это лишь часть функций программы, которые могут пригодиться разработчикам ПО.

Когда все есть в одной программе

За 23 года своего существования NotePad++ стал ультимативным текстовым редактором, который предлагает множество функций и при этом распространяется бесплатно. К примеру, у него есть поддержка вкладок, как в браузере, то есть в одном окне можно открывать сразу несколько текстовых документов и оперативно переключаться между ними.

При этом пользователи могут самостоятельно улучить NotePad++ без необходимости копаться в его исходном коде. Редактор поддерживает макросы и плагины, расширяющие его возможности, и многие из них находятся в свободном доступе.

Сам NotePad++ можно бесплатно скачать с официального сайта проекта или с GitHub.

Еще одна причина перейти на Mac

Версия NotePad++ для macOS, если верить разработчикам, получила функции, реализованные в версии для Windows, включая поддержку более 130 языков интерфейса. Русский – в их числе.

Единственный недочет – плагины, созданные для NotePad++ под Windows, могут не запуститься под macOS. Их нужно портировать отдельно.

Программировать на Mac в одночасье стало в разы проще и удобнее

Важно отметить также, что для NotePad++ нет разницы, какой процессор стоит внутри Mac, на котором его хотят запустить. Он одинаково функционирует как на совсем древних ПК Apple на чипах Intel, которые исчезли из Mac в 2020 г., так и на современных решениях с процессорами Apple M-Series.

NotePad++ заработает даже на совсем старых компьютерах Apple – ему нужно, чтобы в системе было всего лишь 4 ГБ оперативной памяти. Желательный объем ОЗУ – 8 ГБ, а это значит, что NotePad++ запустится и на самом бюджетном ноутбуке Apple в истории – MacBook Neo образца марта 2026 г.

К моменту выхода материала NotePad++ для macOS был доступен в версии 1.0.5, то есть это не бета, а стабильный релиз. Установочный файл в формате dmg «весит» около 13 МБ.

Добавим также, что разработчики NotePad++ для macOS, в отличие от большинства современных программистов, не забыли про оптимизацию. Обладая гигантским количеством функций, NotePad++ занимает в пределах 50 МБ на системном диске. Минимальная поддерживаемая ОС – macOS 11.