Операционная система «Атлант» совместима с Pragmatic Tools Migrator

Специалисты компаний «Атлант» и Pragmatic Tools провели технические испытания и выпустили сертификат совместимости операционной системы «Атлант» и программного обеспечения для миграции данных Pragmatic Tools Migrator. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Сотрудничество двух вендоров позволит организациям при переходе на отечественную операционную систему ОС «Атлант» использовать Pragmatic Tools Migrator для поэтапной миграции учетных записей пользователей из Microsoft Active Directory (AD) в FreeIPA и SAMBA DC. Решение обеспечивает сохранение процессов управления корпоративными каталогами в неизменном виде за счет их непрерывной синхронизации, включая пароли пользователей. Pragmatic Tools Migrator и ОС «Атлант» входят в Единый реестр отечественного ПО, поэтому полностью отвечают требованиям импортозамещения.

«2023 г. стал точкой, когда многие российские компании перешли от слов про импортозамещение к делу. Так как Microsoft Active Directory является основой ИТ-инфраструктуры, то ее замена на отечественные аналоги является первостепенной задачей, которую нужно решить в процессе импортозамещения. Использование специализированного решения, такого как Pragmatic Tools Migrator, позволит произвести бесшовное импортозамещение за счет поэтапной миграции и автоматической синхронизации объектов между каталогами», — сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.

«Как мы знаем, в основе экосистемы Windows лежит три решения: сама операционная система, AD и System Center Configuration Manager (SCCM). На данный момент в Реестре отечественного ПО есть только один продукт, заменяющий и Windows, и SCCM — это ОС “Атлант”. Поэтому сотрудничество с компанией Pragmatic Tools дало возможность предоставить большим организациям полный пакет инструментов для максимально эффективного управления их ИТ-инфраструктурой на операционной системе “Атлант”. Совместимость Pragmatic Tools Migrator и нашей операционной системы позволяет существенно упростить процесс миграции и повысить управляемость всей ИТ-инфраструктуры организации», — отметил Дмитрий Елисеев, коммерческий директор «Атлант».

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Pragmatic Tools Migrator – это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги поддерживаемых отечественными производителями операционных систем таких как: Alt Linux («Базальт СПО»), «Ред ОС» («Ред софт»), Astra Linux («Русбитех-Астра»), ROSA Linux (НТЦ ИТ РОСА).