Pragmatic Tools и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов

Компания Pragmatic Tools подтверждает совместимость программного продукта Pragmatic Tools Migrator с «Ред АДМ Промышленная редакция» 2.0 от компании «Ред Софт». Обновленная совместимость расширяет возможности российских организаций при миграции сложных многодоменных инфраструктур и переходе на отечественные решения. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Интеграция Pragmatic Tools Migrator с «Ред АДМ» 2.0 решает ключевую задачу автоматизации процесса миграции корпоративных каталогов. «Ред АДМ» выступает в качестве целевой системы управления ИТ-инфраструктурой, на которую организации переходят с Microsoft Active Directory. Pragmatic Tools Migrator обеспечивает автоматизированный перенос всех данных, включая учетные записи пользователей, группы, настройки безопасности и права доступа из существующей инфраструктуры в «Ред АДМ». Решение в связке с «Ред АДМ» 2.0 поддерживает все основные сценарии миграции: репликацию объектов с постепенным выводом контроллеров Microsoft Active Directory и создание доверительных отношений между новой и существующей инфраструктурами.

«Совместимость нашего решения с «Ред АДМ» 2.0 позволяет обеспечить безопасную миграцию не только основных доменов, но и всей иерархии поддоменов, сохраняя при этом целостность данных и непрерывность бизнес-процессов, — сказал сооснователь Pragmatic Tools Андрей Арефьев. — «Ред АДМ» версии 2.0 с поддержкой многоуровневых доменных инфраструктур и автоматическим выстраиванием транзитивных доверительных отношений открывает новые возможности для миграции корпоративных каталогов. Использование обоих решений позволяет крупным организациям с филиальными сетями с множеством поддоменов осуществлять автоматизированный переход на отечественные решения на всех уровнях доменной инфраструктуры».

«Ред АДМ Промышленная редакция» 2.0 представляет собой отечественную систему управления ИТ-инфраструктурой и автоматизации процессов управления рабочими станциями и серверами.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Совместимость с Pragmatic Tools Migratorрасширяет возможности нашего решения для комплексного импортозамещения распределенных ИТ-инфраструктур. Организации получают универсальный инструмент, который позволяет осуществить безопасную миграцию на отечественный стек решений. Это особенно важно для крупных предприятий с геораспределенной структурой: можно обеспечить локальное управление в дочерних организациях при сохранении единой системы централизованного управления».

Pragmatic Tools Migrator – специализированный инструмент для управления гибридной инфраструктурой за счет синхронизации и автоматизированной миграции данных из Microsoft Active Directory, разработанный с учетом специфики российского рынка и требований импортозамещения. Продукт обеспечивает поэтапный перенос пользователей, групп и настроек безопасности, а также миграцию файловых шар с матрицей доступа для корректной передачи всех прав доступа при переходе на отечественные файловые хранилища.