Pragmatic Tools Migrator упрощает миграцию на ALD Pro

Pragmatic Tools и «Группа Астра» завершили тестирование совместимости программного продукта для трансформации корпоративного каталога Pragmatic Tools Migrator и системы управления ИТ-инфраструктурой ALD Pro. Интеграция этих решений обеспечивает бесшовную миграцию данных в службу каталога ALD Pro и работу в гибридных инфраструктурах, что критически важно для реализации сложных проектов импортозамещения в нетипичных сценариях. По итогу выдан сертификат в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra, подтверждающий корректное функционирование двух систем. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Для импортозамещения ИТ-инфраструктуры, в том числе службы каталога, требуется тщательная подготовка и инструменты, которые позволят персоналу работать в гибридной среде, и обеспечат одновременный доступ к ресурсам старой и новой инфраструктур. Одним из таких инструментов для бесшовной миграции на ALD Pro является программный продукт Pragmatic Tools Migrator.

ALD Pro – это система централизованного управления объектами домена (учетными записями, их группами и т.п.), обеспечивающая единую точку входа по безопасному протоколу Kerberos V5. По сравнению с привычными для пользователей аналогами в продукте реализовано множество улучшений, например, иерархия структурных подразделений и централизованная настройка рабочих мест через механизм групповых политик с применением системы конфигурирования SaltStack.

Pragmatic Tools Migrator предназначен для ИТ-ландшафтов с любой архитектурой. Это инструмент автоматизированной миграции данных из Microsoft Active Directory в каталоги для отечественных ОС, который позволяет перейти на безопасное управление гибридной инфраструктурой с неограниченным количеством доменов.

«Команда ALD Pro вкладывает много усилий в развитие гибридных сценариев развертывания, так как мы считаем это крайне важным элементом для успешной реализации проектов импортозамещения. В нашем продукте уже есть модуль синхронизации, который имеет функциональность, схожую с Pragmatic Tools Migrator, и закрывает потребности большинства заказчиков. Вместе с тем, если вам понадобится не только сопоставление атрибутов, но и трансформация данных, то с такой задачей поможет справиться решение наших коллег Pragmatic Tools Migrator. С его помощью, например, можно добавить суффиксы к именам учетных записей, чтобы обеспечить их уникальность при миграции пользователей из нескольких доменов Active Directory сразу», – сказал Евгений Паутов, директор по развитию серверных решений «Группы Астра».

Используя Pragmatic Tools Migrator, можно организовать постоянную синхронизацию структурных подразделений, групп и учетных записей вместе с пользовательскими паролями между каталогами Microsoft Active Directory и ALD Pro. Это позволит предоставить пользователям доступ к корпоративным приложениям под одним и тем же сочетанием логина и пароля вне зависимости от того, к какому каталогу подключено приложение. Еще одна важная особенность Pragmatic Tools Migrator – наличие инструментов контроля. Благодаря им можно разрешать конфликты еще до начала синхронизации и проще устранять ошибки, которые могут возникнуть в процессе длительной эксплуатации гибридной инфраструктуры.

«На наш взгляд, трансформация корпоративного каталога требует соблюдения нескольких ключевых принципов: поэтапности, контролируемости, отчетности и возможности одновременного сосуществования нескольких каталогов. Выполнение данных условий позволит перейти на импортонезависимое решение правильно и без форс-мажоров, чреватых серьезными последствиями вплоть до остановки бизнес-процессов. Помимо того, правильная настройка и управление корпоративным каталогом – это база для выстраивания надежной защиты конфиденциальных данных предприятий», – сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools.