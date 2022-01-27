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AlterOS совместима с Pragmatic Tools Migrator

Группа компаний АЛМИ и Pragmatic Tools сообщают о прохождении программы совместимости решения Pragmatic Tools Migrator с операционной системой AlterOS в редакции Server.

Совместимость и корректная работа Pragmatic Tools Migrator и AlterOS были проверены специалистами инженерной службы ГК АЛМИ на основании программы и методики тестовых испытаний программного обеспечения. В ходе проверки была осуществлена миграция учётных записей и групп из Microsoft Active Directory в FreeIPA, установленной на серверной версии ОС AlterOS 7.5.

AlterOS – операционная система, предназначенная для работы как с отечественным, так и с зарубежным ПО. ОС внесена в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК России, подтверждающий ее соответствие «Требованиям безопасности информации к операционным системам».

Группа компаний АЛМИ основана в 2001 г. и предлагает собственные отечественные разработки как альтернативу зарубежным ИТ-решениям. Помимо операционной системы AlterOS, компания является разработчиком офисного пакета AlterOffice, системы управления проектами ALMI Project Server, а также имеет технологический задел в иных актуальных решениях.

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«Импортозамещение может занимать несколько лет, и на протяжении всего процесса миграции на отечественные платформы компании будут вынуждены поддерживать гибридную инфраструктуру. И только при использовании инструментов, автоматизирующих данный процесс, можно обеспечить высокий уровень информационной безопасности, не увеличивая нагрузку на ИТ и ИБ подразделения. Успешное прохождение программы совместимости и получение сертификата, гарантирует возможность успешной миграции учетных записей и групп из Microsoft Active Directory в FreeIPA, работающую на серверах под управлением AlterOS в редакции Server», – сказал Дамир Шияфетдинов, сооснователь компании Pragmatic Tools.

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