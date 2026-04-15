Расширенный аудит инфраструктуры и новые сценарии миграции - Pragmatic Tools Migrator 3.1

Компания Pragmatic Tools, российский разработчик решений для автоматизации миграции корпоративной инфраструктуры, выпустила новую версию Pragmatic Tools Migrator - 3.1. Обновление расширяет аналитические возможности продукта и поддержку сценариев миграции между различными корпоративными каталогами. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Одним из ключевых нововведений стал аудит файловых серверов на базе операционных систем Microsoft Windows. Решение анализирует конфигурацию прав доступа к файловым ресурсам и выявляет количество папок с назначенными правами, папки с правами для конкретных учетных записей, случаи назначения прав на уровне отдельных файлов, точки разрыва наследования прав, использование well-known групп и групп с локальной областью видимости в списках доступа.

Организации получают детальную картину структуры прав доступа для оценки масштаба и сложности предстоящей миграции файловых ресурсов.

Расширен аудит групповых политик Microsoft Active Directory. Система формирует отчеты, содержащие информацию о том, какие настройки используются в политиках и как эти политики применены к объектам инфраструктуры. Групповые политики управляют параметрами безопасности и конфигурацией рабочих станций и серверов, их корректный анализ определяет успешность миграции.

Функциональность аудита Microsoft Active Directory расширена для миграции в каталоги Альт Домен («Базальт СПО»), «Ред Адм», ROSA Dynamic Directory и Avanpost Directory Service. Система анализирует исходные данные с учетом особенностей каждой целевой платформы. Добавлена проверка учетных записей, включенных более чем в 1000 групп - распространенной проблемы в крупных инфраструктурах, которая может привести к сбоям при миграции.

Версия 3.1 реализует сценарии миграции из Microsoft Active Directory в Microsoft Active Directory для проектов консолидации и реструктуризации доменной инфраструктуры. Добавлена поддержка миграции из ALD Pro и FreeIPA в другие каталоги. Интерфейс выбора шаблона миграции переработан для упрощения настройки параметров переноса данных. Устранен ряд технических проблем, связанных с миграцией файловых серверов.

«Версия 3.1 отражает запросы интеграторов и заказчиков, работающих со сложными инфраструктурами, - сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. - Аудит файловых серверов и детализация анализа групповых политик позволяют организациям принимать обоснованные решения о миграции на основе объективных данных. Мы продолжаем развивать продукт в направлении полного цикла автоматизации - от аналитики до постмиграционного управления инфраструктурой».

Pragmatic Tools Migrator 3.1 обеспечивает автоматизированную миграцию данных между корпоративными каталогами, включая миграцию из Microsoft Active Directory, ALD Pro и FreeIPA на отечественные платформы: ALD Pro (ОС Astra Linux), «Ред Адм» («Ред ОС»), «АльтДомен» (ALT Linux), FreeIPA (ОС Linux), Samba AD (Windows, Linux / FreeBSD), Dynamic Directory (OC ROSA Linux), MultiDirectory (Windows, Linux, macOS) и Avanpost DC (ОС семейства Linux).