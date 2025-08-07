Разработчик Pragmatic Tools получил государственную ИТ-аккредитацию

Компания Pragmatic Tools, разработчик решений для цифровой трансформации ИТ-инфраструктуры, получила государственную аккредитацию в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Получение государственной ИТ-аккредитации подтверждает соответствие деятельности Pragmatic Tools высоким стандартам разработки программного обеспечения и позволяет компании воспользоваться мерами государственной поддержки ИТ-отрасли. Решение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ открывает новые возможности для развития компании и расширения линейки отечественных ИТ-решений.

«Получение ИТ-аккредитации – важный этап в развитии нашей компании, который позволит нам масштабировать бизнес и инвестиции в исследования и разработки, – сказал Андрей Арефьев, сооснователь Pragmatic Tools. – Аккредитация дает право на льготное налогообложение для снижения финансовой нагрузки на бизнес с целью высвобождения ресурсов на совершенствование наших решений для миграции корпоративных каталогов и разработку новых продуктов. Это особенно важно в условиях растущего спроса на отечественные ИТ-решения».

Государственная ИТ-аккредитация также позволит участвовать в различных программах поддержки инновационных компаний и взаимодействия с институтами развития. Компания Pragmatic Tools рассматривает подобные программы для получения дополнительной поддержки и расширения партнерской сети.

Pragmatic Tools специализируется на создании инструментов для автоматизированной миграции корпоративных каталогов и импортозамещения зарубежных ИТ-решений. Флагманский продукт компании – Pragmatic Tools Migrator для управления ИТ-инфраструктурой обеспечивает безопасный автоматизированный перенос данных из Microsoft Active Directory на отечественные платформы.