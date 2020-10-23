Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК

Решение Kaspersky Sandbox прошло сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), подтвердив соответствие высоким требованиям к защите информации в компаниях различного масштаба и отраслей. Сертификат позволяет использовать Kaspersky Sandbox в государственных информационных системах (ГИС), информационных системах персональных данных (ИСПДн), автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) до первого уровня защищенности включительно, а также в информационных системах общего пользования (ИСОП) второго класса.

Песочница — это технология, которая позволяет безопасно запускать и изучать программный код в рамках строго ограниченного и контролируемого набора ресурсов. Ее задача — с помощью специальных механизмов максимально раскрывать возможности подозрительных файлов, не давая им распознавать, что они работают не в реальной, а в эмулированной среде, и делать это быстро. Kaspersky Sandbox успешно решает эти задачи, помогая компаниям противостоять продвинутым угрозам без привлечения или найма отдельных специалистов по информационной безопасности.

Это решение тесно интегрировано с продуктом для защиты конечных устройств Kaspersky Security для бизнеса, дополняя его возможности. Благодаря продвинутой технологии анализа поведения подозрительных файлов в изолированной среде Kaspersky Sandbox противодействует различным видам зловредов, в том числе угрозам нулевого дня и программам-шифровальщикам.

Продукт является неотъемлемой частью так называемого «Оптимального фреймворка» ИТ-безопасности — уровня оценки зрелости защитной инфраструктуры компании-заказчика и степени сложности угроз, с которыми она сталкивается. Этот уровень предлагается тем организациям, которые не могут позволить себе дорогостоящие специализированные программы для борьбы со сложными кибератаками из-за отсутствия в штате специалистов по информационной безопасности. Решение Kaspersky Sandbox — важнейший компонент оптимального уровня наряду с продуктом Kaspersky EDR Оптимальный и платформой для повышения осведомленности о киберугрозах Kaspersky ASAP.

«Технологии глубокого анализа поведения подозрительных файлов существуют в наших продуктах давно. Но, например, в рамках решений для защиты конечных устройств они испытывают серьезные ограничения, в первую очередь по объему ресурсов, которые могут быть выделены защищаемым узлом для запуска процессов проверки. Размещение такого функционала на отдельном сервере значительно расширяет его возможности и делает распознавание вредоносных файлов более эффективным, а также позволяет обслуживать больше конечных устройств», — сказал Вениамин Левцов, директор департамента корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

«Компаниям, особенно небольшим, нужны решения, которые позволяют блокировать неизвестные и сложные угрозы без привлечения дополнительных ресурсов и в автоматическом режиме, поскольку распознавание продвинутых атак в общей массе киберугроз становится все более сложной задачей. Решение Kaspersky Sandbox отвечает на эти запросы, а наличие сертификата ФСТЭК повышает уровень его доверенности среди клиентов и, как мы надеемся, станет его дополнительным преимуществом», — отметил Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.

Сертификационные испытания продукта Kaspersky Sandbox провела лаборатория «Синклит».