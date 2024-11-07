Вышла новая версия СУБД «Ред База Данных 5.0»

«Ред Софт» объявляет о выходе «Ред Базы Данных 5.0». В новой версии улучшены возможности администрирования и оптимизации баз данных, добавлены функции для прикладных разработчиков, повышена безопасность системы. Среди нововведений «Ред Базы Данных 5.0»: табличные пространства, поддержка работы с JSON, профайлер SQL и PSQL кода, возможность параллельного выполнения операций резервного копирования, восстановления и сборки мусора, поддержка частичных индексов, улучшенный оптимизатор запросов, кеш компилированных запросов, улучшенный алгоритм сжатия записей, новые функции и пакеты для работы с BLOB, поддержка синхронно-асинхронного режима репликации.



Новые возможности для прикладных разработчиков

Поддержка формата JSON

Использование JSON позволяет организовать обмен данными с внешними сервисами, хранить слабоструктурированные объекты с большим количеством атрибутов без необходимости создания для них отдельных структур в виде связанных таблиц с множеством полей. Подробнее о работе с JSON в «Ред Базе Данных» можно узнать из видео на канале СУБД Ред База Данных.

Поддержка международных временных зон

Позволяет решить задачи, связанные с обработкой событий в разных часовых поясах, а также разрабатывать географически распределенные системы. Теперь разработчики могут использовать часовой пояс сеанса, формат часового пояса и типы данных для поддержки временных зон. Обновление временных зон происходит без обновления сервера, что позволяет избежать лишних затрат времени.

Среди нововведений «Ред Базы Данных 5.0»: табличные пространства, поддержка работы с JSON , профайлер SQL и PSQL кода и другие

Поддержка массовой вставки данных

Операции пакетной вставки стали значительно быстрее, время заполнения таблиц большими данными сократилось. Теперь можно выполнять пакетные операции с подготовленными операторами, содержащими несколько наборов параметров. Опция уже поддерживается в драйвере Jaybird.

Эффективная работа с BLOB

Системный пакет RDB$BLOB_UTIL позволяет эффективно работать с BLOB-полями на сервере, экономить вычислительные ресурсы и предотвратить увеличение файла базы данных. Теперь работать с BLOB-данными внутри PSQL-кода можно насколько же гибко, как и в клиентском приложении.

Администрирование БД

Планировщик заданий

Встроенный планировщик позволяет запускать задания по расписанию и оповещать об их запуске и завершении, а также о возникших в процессе выполнения ошибках. В качестве задания может выступать блок PSQL-операторов или команды операционной системы. Повышает изолированность функций администраторов ОС и СУБД за счет выполнения процедур по расписанию без требований доступа к окружению, где установлена СУБД.

Табличные пространства

Позволяют разделить для хранения определенные объекты базы данных, например, индексы и таблицы, расширить текущие лимиты размера базы данных, а также дают возможность контролировать использование базой данных доступного места и оптимизировать его, снижая расходы на обновление дисковой подсистемы.

Таймауты для подключений и запросов

Таймауты подключений позволяют автоматически закрывать пользовательские подключения, занимающие память сервера и блокирующие объекты базы данных, мешая выполнению запросов в других подключениях, после определённого периода бездействия. Могут использоваться как администраторами баз данных, так и прикладными разработчиками в качестве замены самостоятельного контроля за временем жизни подключения.

Таймауты запросов предназначены для автоматического прекращения выполнения SQL-оператора, если он выполняется дольше заданного времени. Позволяют исключить чрезмерное потребление ресурсов сервера и дисковой подсистемы.

Синхронно-асинхронная репликация

Новый режим репликации, который объединяет в себе два подхода. Репликация начинается с асинхронного режима, позволяя реплике получить все недостающие данные из мастер-базы. Как только обе базы синхронизируются, процесс переходит в синхронный режим. Синхронно-асинхронная репликация обеспечивает защиту данных, гарантируя, что реплика не потеряет информацию даже в случае временного отключения от мастер-базы.

Оптимизация работы БД

SQL и PSQL-профайлер

Позволяет измерять производительность участков кода, выявлять наиболее долгие из них, оптимизировать используемые ресурсы и повышать производительность базы данных. Пакет собирает статистику по количеству выполненных частей кода, их времени выполнения с точностью до наносекунд, дает доступ к статистике явных и неявных SQL-курсоров и детальной информации об узлах плана.

Кеш компилированных запросов

Теперь сервер поддерживает автоматическое кэширование скомпилированных запросов, включая хранимые процедуры, функции и триггеры, что позволяет избежать лишних затрат ресурсов при повторной компиляции, оптимизации и валидации запросов. Данная функциональность может быть полезна в веб-приложениях, где один запрос может многократно выполняться для разных пользователей.

Новый алгоритм сжатия записей на диске

Увеличена степень сжатия для длинных строк с неполным заполнением. Повторяющиеся байты теперь хранятся компактнее, что позволяет уменьшить объем базы данных.

Решена проблема долгих транзакций

Новая концепция создания снимков состояния базы данных позволяет выполнять промежуточную сборку мусора, удаляя в цепочке версий те, которые никому не нужны. Это значительно уменьшает длину цепочки версий, особенно когда имеются длительные активные транзакции, что, в свою очередь, позволяет предотвратить фрагментацию базы данных и увеличить общую производительность системы.

Частичные индексы

Более компактные индексы для подмножества строк таблицы позволяют индексировать только необходимую и актуальную часть данных и обеспечить более быструю выборку данных за счет уменьшения глубины дерева индекса. При создании индекса указывается необязательное предложение WHERE, которое определяет условие поиска, ограничивающее подмножество записей таблицы для индексирования.

Безопасность

«Ред База Данных 5.0» соответствует новым Требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных, утвержденных приказом ФСТЭК России №64 от 14 апреля 2023г., по 4 классу защиты и 4 уровню доверия. Сертификат соответствия ФСТЭК России №2729 продлен до 8 октября 2028 года для версий 3.0 и 5.0.

Пользователям доступны дополнительные возможности для организации безопасной работы:





Расширенные методы аутентификации;

Политики безопасности, позволяющие контролировать параметры используемых факторов аутентификации;

Отказоустойчивый кластер.





СУБД Ред База Данных обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с данным и может применяться в:





Значимых объектах критической информационной инфраструктуры (1 категория значимости);

Государственных информационных системах (1 класс защищенности);

Автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (1 класс защищенности);

Информационных системах персональных данных (1 уровень защищенности);

Информационных системах общего пользования II класса.





С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте СУБД «Ред База Данных».

Роман Симаков, архитектор СУБД «Ред База Данных» и директор департамента развития системных продуктов «Ред Софт»: «В новой мажорной версии Ред Базы Данных добавлен инструментарий, о котором просили администраторы баз данных: табличные пространства и планировщик задач позволят эффективнее распоряжаться ресурсами сервера; для оптимизации работы баз данных разработаны PSQL-профайлер и кеш компилированных запросов; а поддержка JSON позволит прикладным разработчикам создавать информационные системы с использованием нашей СУБД еще удобнее. Доработки, сделанные в этом релизе, открывают путь к дальнейшему развитию нашей СУБД, и мы уже активно работаем над версией 6.»

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт»: «СУБД Ред База Данных – один из наших ключевых продуктов. Новая версия Ред Базы Данных является важным этапом развития и результатом слаженной работы профессиональной команды. Мы учли опыт и пожелания наших партнеров и заказчиков и предлагаем много новых функций, которые позволят еще эффективнее развивать партнерские продукты и строить новые безопасные информационные системы на полностью российских продуктах. Ред База Данных заслужила доверие наших клиентов и широко используется в таких сферах, как медицина, государственные органы, транспорт, что подтверждает ее функциональность, безопасность, надежность и производительность. Ред База Данных построена на open source проекте Firebird, и наши разработчики являются его контрибьюторами. Мы принимаем активное участие в развитии сообщества Firebird в России и уже провели две конференции Firebird Conf, в планах проведение третьей в 2025 году.»