Платформа «Аврора Центр» готова для полноценного управления терминалами от CipherLab и GlobalPOS

Компания «Открытая мобильная платформа» успешно протестировала парк терминалов сбора данных (ТСД) от производителей CipherLab и торговой марки GlobalPOS, официальным дистрибьютором которых является компания «Сканкод». Результаты тестирования подтвердили готовность платформы «Аврора Центр» для полноценного управления парком из данных устройств. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Платформа «Аврора Центр» имеет масштабируемую архитектуру для проектов любой сложности и поддерживается оборудованием любого форм-фактора на операционной системе Аврора, российских дистрибутивах ОС Linux и Android. Это позволяет администраторам системы вводить устройства в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации на устройства и группы устройств. Дополнительно, возможна установка приложений на любые устройства без участия пользователя и доступ к корпоративной витрине приложений

«Аврора Центр» может работать как «облачный» сервис, так и в полностью закрытом корпоративном контуре. Платформа предоставляет пользователям возможность: удаленно запускать скрипты; получить удаленный доступ к экрану устройства; контролировать состояние устройств в режиме реального времени; автоматически реагировать на события при определении отклонений; оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

«Аврора Центр» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4203 – 4 уровень доверия и соответствие техническим условиям (ТУ). Сертификат подтверждает возможность использования платформы: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

