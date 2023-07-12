«Ред ОС» сертифицирована на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации

Российская операционная система «Ред ОС» успешно прошла испытания на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам виртуализации и контейнеризации. Теперь «Ред ОС» включат в себя базовые средства виртуализации и контейнеризации, необходимые для построения виртуальной и микросервисной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований регулятора.

Для прохождения испытаний разработчики «Ред софт» выпустили ряд обновлений и доработок. По результатам испытаний 23 июня 2023 г. был переоформлен сертификат №4060, который подтверждает соответствие «Требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации» (Приказ ФСТЭК России от 27 октября 2022 г. №187) и «Требованиям по безопасности информации к средствам контейнеризации» (Приказ ФСТЭК России от 4 июля 2022 г. №118) по 4 классу защиты.

Теперь продукты «Ред софт» позволяют реализовать безопасную виртуальную и микросервисную инфраструктуру в информационных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию — в ГИС, ИСПДн, на объектах КИИ, а также в АСУ ТП и ИСОП.

«Мы непрерывно расширяем функционал наших продуктов, включая востребованные заказчиками возможности для организации безопасной ИТ-инфраструктуры. Наши специалисты обладают необходимыми компетенциями, благодаря чему компания успешно прошла испытания по новым требованиям ФСТЭК России в области виртуализации и контейнеризации. Мы продолжим работу над развитием наших продуктов под потребности заказчиков любого уровня», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.