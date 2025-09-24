Электронный документооборот Росимущества перешел на операционную систему «Аврора»

Все территориальные отделения Федерального агентства по управлению государственным имуществом перевели электронный документооборот на планшеты с российской операционной системой «Аврора». Сегодня в работе 300 устройств от компании Aquarius, а также новые планшеты Fplus. Они получают регулярные обновления и управляются через платформу «Аврора Центр», развернутую на серверах Росимущества. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Платформа управления «Аврора Центр» позволяет администрировать устройства на ОС «Аврора», российских дистрибутивах Linux и Android: вводить их в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации, устанавливать приложения без участия пользователя, управлять корпоративной витриной. Решение может работать как облачный сервис или в полностью закрытом контуре.

Система поддерживает удаленный запуск скриптов, контроль состояния устройств в реальном времени, автоматическую реакцию на неполадки, а также позволяет оперативно блокировать устройства и удалять корпоративные данные, даже если они не в сети.

«Аврора Центр» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4203. Платформа соответствует требованиям ТУ и 4 уровню доверия. «Аврору Центр» можно использовать в государственных информационных системах (ГИС), системах персональных данных (ИСПДн), автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП), значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и информационных системах общего пользования (ИСОП).

Юрий Голубь, начальник отдела по работе с государственными заказчиками «Открытой мобильной платформы»: «Проект с Росимуществом стал очередным успешным внедрением платформы корпоративной мобильности на базе операционной системы Аврора в органы государственного управления. Это отечественное решение, разрабатываемое "Открытой мобильной платформой" (дочерняя структура "Ростелекома"), которое позволяет эффективно и удобно реализовывать различные сценарии мобильной работы: от офисных и полевых до потребительских — без рисков, сопутствующих применению иностранных продуктов».

Алексей Галатенко, заместитель начальника управления реестра федерального имущества и цифрового развития Росимущества: «В целом в Росимуществе переход на ОС "Аврора" удалось провести быстро и без каких-либо сложностей, так как наша система электронного документооборота адаптирована под работу на ОС "Аврора"».

ОС Аврора — современная российская операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная компанией «Открытая мобильная платформа». Она обеспечивает информационную безопасность и поддерживает цифровую трансформацию. ОС «Аврора» сертифицирована ФСТЭК УД4 и ФСБ АК3/КС3. Кроме того, она имеет современный интерфейс и растущую экосистему.

Систему используют крупные государственные компании, чтобы предоставить сотрудникам безопасный доступ к корпоративным и государственным сервисам из любой точки с интернетом.