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Жигаленков Максим



25.04.2025 ИБП «Сайбер Электро» включены в каталог ГИСП: от настольных решений до промышленных систем 1
08.02.2023 Netlab начинает дистрибуцию российских ИБП «Сайбер электро» 1
20.06.2022 «Сайбер электро» – первый российский бренд ИБП в Landata 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Жигаленков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 13 3
Netlab - Нетлаб 8 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 100 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 388 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1466 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1474 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3669 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12794 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16308 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 551 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10338 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13607 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 424 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7196 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356085, в очереди разбора - 758442.
Создано именных указателей - 173657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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