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Жигаленков Максим
|25.04.2025
|ИБП «Сайбер Электро» включены в каталог ГИСП: от настольных решений до промышленных систем 1
|08.02.2023
|Netlab начинает дистрибуцию российских ИБП «Сайбер электро» 1
|20.06.2022
|«Сайбер электро» – первый российский бренд ИБП в Landata 1
Жигаленков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 13 3
|Netlab - Нетлаб 8 1
|НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 100 1
|НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 388 1
|Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 424 1
|Саакян Сергей 2 1
|Андреев Денис 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147823 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Голицыно 15 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 1
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