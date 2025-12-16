«Спектр РС» стала дистрибьютором продуктов «Сайбер Электро»

Компания «Спектр РС» подписала соглашение о дистрибьюции всей линейки источников бесперебойного питания «Сайбер Электро». Продукция бренда включена в реестр Минпромторга.

Новый дистрибьютор имеет более чем 15-летний опыт работы, специализируется на поставке инфраструктурных решений, включая высоконагруженные решения по оснащение ЦОД. Собственный штат инженеров и наличие лаборатории для диагностики решений дает возможность закрывать более широкий круг задач: от подбора оборудования и проектирования до поставок, монтажа и обслуживания. Кроме этого, «Спектр РС» обладает опытом выполнения проектов для государственных заказчиков и государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Новое партнёрство направлено на расширение доступности решений «Сайбер Электро» для проектов различного масштаба по всей России. Совместная работа будет сфокусирована на развитии партнёрской сети и предложении комплексных решений для построения отказоустойчивых систем электропитания.

«Это партнерство — стратегический шаг для укрепления наших позиций на рынке комплексных инфраструктурных решений. Технологичность наших продуктов идеально дополняется экспертизой и глубокой инженерной проработкой со стороны «Спектр РС». Уверены, что наш союз приведет к синергетическому эффекту», – сказал Максим Жигаленков, эксперт по развитию дистрибьюции «Спектр РС».