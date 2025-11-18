Разделы

Техника
|

Компания Proway стала официальным дистрибьютором «Сайбер Электро»

Компания Proway, российский ИТ-дистрибьютор, заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком и производителем источников бесперебойного питания «Сайбер Электро». Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

В рамках подписанного дистрибьюторского соглашения Proway сможет предложить своим партнерам по всей России широкий ассортимент решений для обеспечения бесперебойного электропитания: ИБП различной мощности, внешние батарейные блоки и батарейные шкафы на основе литий-ионных аккумуляторов.

ИБП «Сайбер Электро» применяются в корпоративном секторе, а также здравоохранении, транспорте и в сфере образования. Диапазон решений широк и покрывает любые потребности в организации бесперебойного питания: от простых линейно-интерактивных и SMART моделей до онлайн-ИБП, трехфазных моноблочных систем и трехфазных модульных систем высокой степени промышленной готовности. Источники бесперебойного питания «Сайбер Электро» включены в реестр Минпромторга.

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

«Актуальность данного партнерства сложно переоценить в текущих рыночных условиях. В России наблюдается значительный рост спроса на создание отказоустойчивых ИТ-инфраструктур, включая коммерческие и корпоративные центры обработки данных. Такие проекты критически нуждаются в мощных, качественных и легко обслуживаемых решениях бесперебойного электропитания, и мы стремимся, чтобы наша продукция полностью покрывала эти ожидания. Для нас крайне важно, что Proway берет на себя роль надежного дистрибьютора, чьи компетенции, гибкость и стабильность являются залогом успешного и долгосрочного партнерства» – сказал Максим Жигаленков, эксперт по развитию дистрибьюции «Сайбер Электро».

«Российский рынок сегодня заинтересован в надежных и предсказуемых решениях в области электропитания. Пополнение продуктового портфеля Proway брендом «Сайбер Электро» позволит нам предложить партнерам готовые решения актуальных проблем, связанных с энергообеспечением критически важных систем. Уверен, что возможности Proway Innovation Lab позволят наглядно продемонстрировать эффективность этих решений в действии», – сказал Антон Шинов, руководитель группы продаж решений для построения ЦОД компании Proway.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

«Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно

Обзор: Импортозамещение 2025

Новые iPhone некому рисовать. Из Apple сбежал талантливейший дизайнер, который мог заменить Джони Айва

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/