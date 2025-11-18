Компания Proway стала официальным дистрибьютором «Сайбер Электро»

Компания Proway, российский ИТ-дистрибьютор, заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком и производителем источников бесперебойного питания «Сайбер Электро». Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

В рамках подписанного дистрибьюторского соглашения Proway сможет предложить своим партнерам по всей России широкий ассортимент решений для обеспечения бесперебойного электропитания: ИБП различной мощности, внешние батарейные блоки и батарейные шкафы на основе литий-ионных аккумуляторов.

ИБП «Сайбер Электро» применяются в корпоративном секторе, а также здравоохранении, транспорте и в сфере образования. Диапазон решений широк и покрывает любые потребности в организации бесперебойного питания: от простых линейно-интерактивных и SMART моделей до онлайн-ИБП, трехфазных моноблочных систем и трехфазных модульных систем высокой степени промышленной готовности. Источники бесперебойного питания «Сайбер Электро» включены в реестр Минпромторга.

«Актуальность данного партнерства сложно переоценить в текущих рыночных условиях. В России наблюдается значительный рост спроса на создание отказоустойчивых ИТ-инфраструктур, включая коммерческие и корпоративные центры обработки данных. Такие проекты критически нуждаются в мощных, качественных и легко обслуживаемых решениях бесперебойного электропитания, и мы стремимся, чтобы наша продукция полностью покрывала эти ожидания. Для нас крайне важно, что Proway берет на себя роль надежного дистрибьютора, чьи компетенции, гибкость и стабильность являются залогом успешного и долгосрочного партнерства» – сказал Максим Жигаленков, эксперт по развитию дистрибьюции «Сайбер Электро».

«Российский рынок сегодня заинтересован в надежных и предсказуемых решениях в области электропитания. Пополнение продуктового портфеля Proway брендом «Сайбер Электро» позволит нам предложить партнерам готовые решения актуальных проблем, связанных с энергообеспечением критически важных систем. Уверен, что возможности Proway Innovation Lab позволят наглядно продемонстрировать эффективность этих решений в действии», – сказал Антон Шинов, руководитель группы продаж решений для построения ЦОД компании Proway.