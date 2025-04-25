ИБП «Сайбер Электро» включены в каталог ГИСП: от настольных решений до промышленных систем

Вся линейка источников бесперебойного питания (ИБП) российской марки «Сайбер Электро» — от компактных настольных моделей до мощных трехфазных систем промышленного уровня —внесена в каталог Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Это решение подтверждает статус отечественной разработки и соответствие требованиям стратегического развития промышленного сектора.

ГИСП — это бесплатный ресурс Минпромторга России, оператором которого является Фонд развития промышленности РФ. Система создана в соответствии с 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Основная задача платформы — предоставить участникам рынка доступ к важным сведениям и товарам, производимым на территории России. Ресурс полезен как для представителей крупных предприятий, так и для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

В каталог ГИСП включен весь ассортимент «Сайбер Электро»: «Старт Плюс»: серия маломощных ИБП (700–850 ВА) — компактные «стражи» офисных, домашних, небольших отраслевых устройств; «Пилот Smart»: линейно-интерактивные системы (1000–3000 ВА) серии SMART сочетают гибкость монтажа в серверные стойки с продвинутым мониторингом; «Эксперт» и «Эксперт Плюс»: онлайн-ИБП с двойным преобразованием (1000 ВА – 10 кВА) — образец для промышленности. Нулевое время переключения, стоечные и напольные модели, поддержка высоких токов заряда; «Легион» и «Патриот»: трехфазные блочные и модульные ИБП (10–500 кВА) — масштабируемые «энергохабы» для металлургии, нефтегаза и тяжелого машиностроения. Блочная конструкция позволяет наращивать мощность под задачи предприятия.

Представитель «Сайбер Электро» Максим Жигаленков сказал: «Это не только признание качества наших ИБП, но и возможность активнее участвовать в федеральных проектах. Например, наши трехфазные системы уже используются на заводах и в энергетическом секторе. Самое большое преимущество в том, что все наши решения доступны для партнеров на складе дистрибьютора. Мы поддерживаем складскую программу для проектов любого уровня».