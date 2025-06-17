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Однофазные ИБП из партнерского портфолио X-Com вошли в реестр Минпромторга

Шесть моделей из ассортимента марки «Сайбер Электро» вошли в реестр Минпромторга и получили подтверждение соответствия требованиям ПП№719 и ПП №787 Правительства России. Устройства производятся партнером ГК X-Com, компанией ООО «Стабтех». Об этом CNews сообщили представители X-Com.

В реестр вошли ИБП с артикулами «РСК-Эксперт» 2000С-М, «РСК-Эксперт» 3000С-М, «РСК-Пилот» 1000 Р-М, «РСК-Пилот» 1500 Р-М, «РСК-Пилот» 2000 Р-М и «РСК-Пилот» 3000 Р-М.

Все устройства – однофазные онлайн-ИБП, обеспечивающие на выходе чистую синусоиду. Модели предназначены для защиты серверного оборудования в офисах либо размещения в стойках небольших дата-центров.

«Наша компания нацелена на создание конкурентоспособной и передовой продукции российского производства. Сегодня мы уже готовы закрывать потребности рынка в поставке качественного оборудования в больших объемах. Мы ценим партнеров, таких как X-Com, нацеленных на продвижение импортозамещающих технологий», – сказал директор по работе с партнерами «Сайбер Электро» Максим Жигаленков.

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Безопасность

Сертификаты Минпромторга подтверждают, что устройства соответствуют требованиям закона, что позволяет предлагать данную продукцию в закупках, проводимых в рамках законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ, в том числе при реализации механизмов национального режима. Таким образом, этот ассортимент подойдет для использования в государственных структурах и на объектах КИИ.

Раннее ГК X-Com также сообщала, что работает со всем ассортиментом реестровой продукции печатной техники «Катюша».

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