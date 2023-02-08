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Netlab начинает дистрибуцию российских ИБП «Сайбер электро»

Netlab, широкопрофильный российский дистрибьютор компьютерной техники и комплектующих, объявила о начале поставок источников бесперебойного питания российской торговой марки «Сайбер электро». Соглашение о дистрибуции позволило расширить существующий портфель по ИБП и предложить партнерам российский продукт, отвечающий запросам рынка. Выстроенная система логистики обеспечит быструю, недорогую доставку всей линейки оборудования «Сайбер электро» в самые удаленные уголки Российской Федерации.

«Сайбер электро» – российский бренд на рынке ИБП, ориентированный на корпоративный и промышленный секторы. Продукты «Сайбер электро» полностью соответствуют российским стандартам и легко вписываются в существующую инфраструктуру предприятия. При проектировании продуктов соблюден принцип разумной совместимости с продуктами сторонних производителей. Одним из дополнительных преимуществ российского продукта является возможность полной кастомизации решения под задачи заказчика в самые короткие сроки.

«Сегодня многие партнеры и заказчики ориентируются на российские продукты. Нам важно иметь в портфеле конкурентный, сильный продукт, отвечающий требованиям и ожиданиям заказчика. Именно таким продуктом в нашем портфеле и видим ИБП Сайбер электро», – отметил директор департамента дистрибуции Netlab Сергей Саакян.

«Сотрудничество с дистрибьютором, за плечами которого многолетний опыт работы на российском ИТ-рынке – это отличная возможность выйти на новую аудиторию, реализовать масштабные проекты, что полностью соответствует стратегии компании. Мы активно развиваемся, имеем амбициозные планы на этот год и, уверены, партнерство с компанией Netlab станет для нас обоюдовыгодным», – сказал Максим Жигаленков, директор по работе с партнерами «Сайбер электро».

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