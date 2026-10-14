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«Сила» и Proway подписали дистрибьюторское соглашение

Российский производитель корпоративного ИТ-оборудования «Сила» и проектный дистрибьютор ИТ-продуктов, ИБ-решений и AutoID-технологий Proway заключили дистрибьюторское соглашение. Об этом CNews сообщил представитель «Силы».

Сотрудничество позволит вендору усилить присутствие на рынке и расширить канал продаж. В свою очередь, продуктовый портфель Proway пополнят ноутбуки, док-станции, тонкие клиенты и фирменные аксессуары «Сила». Доступ к ним получат партнеры дистрибьютора — реселлеры и системные интеграторы, работающие с корпоративными заказчиками. Партнерская сеть Proway насчитывает более 6 тыс. участников.

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Алексей Кулагин, руководитель отдела продаж департамента «Российские производители» Proway, сказал: «На фоне сохраняющегося спроса на российские технологические решения для нас важно расширять портфель отечественными ИТ-брендами. Сотрудничество с компанией «Сила», в чью продуктовую линейку входят ноутбуки, тонкие клиенты и док-станции, усилит наше ИТ-направление. Объединив экспертизу вендора и опыт проектной дистрибуции Proway, мы сможем предложить нашим партнерам еще больше решений для оснащения корпоративной инфраструктуры».

Андрей Рязанов, генеральный директор компании «Сила», отметил: «Сотрудничество с Proway позволит нам задействовать сильную экспертизу дистрибьютора в развитии партнерского канала. Команда Proway хорошо понимает задачи корпоративного рынка и умеет помогать партнерам подбирать решения под потребности заказчиков. Для нас это особенно важно в продвижении персональных устройств: их возможности должны быть понятны партнерам и востребованы в реальных рабочих сценариях. Объединив нашу продуктовую экспертизу с опытом Proway, мы сможем расширить присутствие на рынке и сохранить высокий уровень сервиса».

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