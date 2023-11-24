Разделы

Техника
|

Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway

Российский дистрибьютор ИТ-оборудования компания Proway представляет Zebra PS20 - терминал сбора данных в новой комплектации. Новинка ориентирована для использования в ритэйле, на складах и в аптеках.

Компактный и легкий (весит всего 290 грамм) терминал сбора данных Zebra PS20 в ударопрочном корпусе поможет осуществлять быструю приемку-отгрузку товаров, контролировать наличие товара на полках, осуществлять сбор товара по онлайн заявкам, производить учет и инвентаризацию товара, проверять цены с учетом проводимых в магазине акций и промо-программ.

Как показали проведенные тесты, новинка подходит для считывания кодов DataMatrix («Честный знак») и работы в системе ЕГАИС. Также поддерживается и интеграция с «1С».

Новинка оснащена цветным 4-дюймовым сенсорным дисплеем повышенной прочности и кнопкой для быстрого сканирования. Усовершенствованная технология сканирования и функция интеллектуальной обработки изображений PRZM разработки Zebra позволяют моментально считывать одно- или двухмерные штрих коды, независимо от их состояния.

2.jpg
Zebra PS20

Эргономичная рукоятка позволяет полностью видеть экран даже во время сканирования. Простое прицеливание устраняет необходимость выравнивания терминала PS20 относительно штрих кода, облегчая таким образом работу сотрудников.

Zebra PS20 работает на операционной системе Android, с возможностью обновления ПО. Устройство выдерживает падение с высоты 1,2 м на бетон во всем рабочем диапазоне температур (от –10°C до +50°C) и не менее 1000 опрокидываний с высоты 0,5 м.

Терминал поддерживает все современные технологии передачи данных, включая IEEE802.11ac в диапазонах 2.4 и 5 ГГц и быстрый роуминг. Многопользовательская технология многоканальных входов/выходов (MU-MIMO) 2х2 обеспечивает более быструю и надежную связь по сети Wi-Fi.

Терминалы Zebra PS20 доступны в двух комплектациях, в том числе с фронтальной 5-мегапиксельной камерой, которая позволяет адаптировано подбирать яркость экрана в зависимости от окружающего освещения, а также обеспечивать визуальную связь с оператором.

Терминалы сбора данных Zebra PS20 уже поступили на склад Proway и готовы к отгрузке.

***

Компания Proway — это широкопрофильный дистрибутор ИТ-оборудования. Центральный офис компании находится в Москве, а представительства охватывают Россию и СНГ. Портфель компании насчитывает более 100 международных и отечественных брендов. Деятельность компании охватывает три направления: автоматическая идентификация и сбор данных, инфраструктура и хранение данных, сети и передача данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Пустовой, Arenadata: Рынок дата-решений сегодня является одним из самых инвестиционно привлекательных в стране

Bluetooth устарел, ему пора на свалку. Создана в разы более достойная альтернатива

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

Официальный язык программирования для iPhone и Mac доживает последние дни. Желающих на нем писать почти не осталось

Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов

России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще