Терминал сбора данных Zebra PS20 – новинка от Proway

Российский дистрибьютор ИТ-оборудования компания Proway представляет Zebra PS20 - терминал сбора данных в новой комплектации. Новинка ориентирована для использования в ритэйле, на складах и в аптеках.

Компактный и легкий (весит всего 290 грамм) терминал сбора данных Zebra PS20 в ударопрочном корпусе поможет осуществлять быструю приемку-отгрузку товаров, контролировать наличие товара на полках, осуществлять сбор товара по онлайн заявкам, производить учет и инвентаризацию товара, проверять цены с учетом проводимых в магазине акций и промо-программ.

Как показали проведенные тесты, новинка подходит для считывания кодов DataMatrix («Честный знак») и работы в системе ЕГАИС. Также поддерживается и интеграция с «1С».

Новинка оснащена цветным 4-дюймовым сенсорным дисплеем повышенной прочности и кнопкой для быстрого сканирования. Усовершенствованная технология сканирования и функция интеллектуальной обработки изображений PRZM разработки Zebra позволяют моментально считывать одно- или двухмерные штрих коды, независимо от их состояния.

Zebra PS20

Эргономичная рукоятка позволяет полностью видеть экран даже во время сканирования. Простое прицеливание устраняет необходимость выравнивания терминала PS20 относительно штрих кода, облегчая таким образом работу сотрудников.

Zebra PS20 работает на операционной системе Android, с возможностью обновления ПО. Устройство выдерживает падение с высоты 1,2 м на бетон во всем рабочем диапазоне температур (от –10°C до +50°C) и не менее 1000 опрокидываний с высоты 0,5 м.

Терминал поддерживает все современные технологии передачи данных, включая IEEE802.11ac в диапазонах 2.4 и 5 ГГц и быстрый роуминг. Многопользовательская технология многоканальных входов/выходов (MU-MIMO) 2х2 обеспечивает более быструю и надежную связь по сети Wi-Fi.

Терминалы Zebra PS20 доступны в двух комплектациях, в том числе с фронтальной 5-мегапиксельной камерой, которая позволяет адаптировано подбирать яркость экрана в зависимости от окружающего освещения, а также обеспечивать визуальную связь с оператором.

Терминалы сбора данных Zebra PS20 уже поступили на склад Proway и готовы к отгрузке.

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Компания Proway — это широкопрофильный дистрибутор ИТ-оборудования. Центральный офис компании находится в Москве, а представительства охватывают Россию и СНГ. Портфель компании насчитывает более 100 международных и отечественных брендов. Деятельность компании охватывает три направления: автоматическая идентификация и сбор данных, инфраструктура и хранение данных, сети и передача данных.