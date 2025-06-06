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Телеком Биржа ServicePipe Visibla
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|В лаборатории Servicepipe разрабатывается платформа для анализа трафика на уровне приложений 1
Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Хлебунов Михаил 20 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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