Лаборатория Servicepipe провела глобальное исследование использование технологии fingerprint для выявления ботов в рекламе

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, в рамках собственной специализированной Лаборатории провела исследование применения технологии fingerprint для выявления нелегитимной активности в рекламном трафике. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

В ходе исследования с помощью fingerprint собирались сотни технических параметров (Canvas, WebGL, список шрифтов, характеристики User-Agent, производственные характеристики окружения, детали работы browser API и т.д.), агрегируя их на стороне клиента. Эта информация передавалась в обезличенном виде на сервер для дальнейшего анализа. При этом персональные данные физических лиц не собирались и не обрабатывались.

Лаборатории удалось получить устойчивые сигнатуры устройств и выявить повторяющиеся аномальные паттерны, характерные для фрод-трафика. Аналитика включала изучение стабильности fingerprint-отпечатков, их изменения при использовании скрывающих инструментов, а также аномалий, характерных для автоматизированных сессий. В результате удалось выявить повторяющиеся сессии с изменяемыми сетевыми параметрами, но идентичными техническими сигнатурами, характерные для бот-сетей и скрытых парсеров. Дополнительно были установлены признаки использования анти-детект решений, которые создают поверхностное разнообразие трафика, но сохраняют уникальные устойчивые параметры устройства.

Итогом исследования стало формирование набора сигнатур и рекомендаций, применимых для повышения эффективности защиты рекламных кампаний от нелегитимных взаимодействий. На их основе Лаборатория подготовила выводы о применимости различных типов fingerprint-метрик в условиях ограниченной или частично доступной информации о трафике.

«Для нас это исследование — в первую очередь технологический проект, направленный на проверку применимости технологии fingerprint в реальных сценариях борьбы с ботовым трафиком в рекламе, — отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. — Наши изыскания показали, что использование технологии fingerprint повышает качество экспертизы, и ее использование в конечном итоге повышает защищенность рекламного сегмента российского интернета».

Полученные наработки будут интегрированы в линейку решений Visibla, где технология fingerprint станет частью многоуровневой системы оценки качества трафика и выявления фрода.