Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Лаборатория Servicepipe провела глобальное исследование использование технологии fingerprint для выявления ботов в рекламе

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, в рамках собственной специализированной Лаборатории провела исследование применения технологии fingerprint для выявления нелегитимной активности в рекламном трафике. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

В ходе исследования с помощью fingerprint собирались сотни технических параметров (Canvas, WebGL, список шрифтов, характеристики User-Agent, производственные характеристики окружения, детали работы browser API и т.д.), агрегируя их на стороне клиента. Эта информация передавалась в обезличенном виде на сервер для дальнейшего анализа. При этом персональные данные физических лиц не собирались и не обрабатывались.

Лаборатории удалось получить устойчивые сигнатуры устройств и выявить повторяющиеся аномальные паттерны, характерные для фрод-трафика. Аналитика включала изучение стабильности fingerprint-отпечатков, их изменения при использовании скрывающих инструментов, а также аномалий, характерных для автоматизированных сессий. В результате удалось выявить повторяющиеся сессии с изменяемыми сетевыми параметрами, но идентичными техническими сигнатурами, характерные для бот-сетей и скрытых парсеров. Дополнительно были установлены признаки использования анти-детект решений, которые создают поверхностное разнообразие трафика, но сохраняют уникальные устойчивые параметры устройства.

Итогом исследования стало формирование набора сигнатур и рекомендаций, применимых для повышения эффективности защиты рекламных кампаний от нелегитимных взаимодействий. На их основе Лаборатория подготовила выводы о применимости различных типов fingerprint-метрик в условиях ограниченной или частично доступной информации о трафике.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

«Для нас это исследование — в первую очередь технологический проект, направленный на проверку применимости технологии fingerprint в реальных сценариях борьбы с ботовым трафиком в рекламе, — отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. — Наши изыскания показали, что использование технологии fingerprint повышает качество экспертизы, и ее использование в конечном итоге повышает защищенность рекламного сегмента российского интернета».

Полученные наработки будут интегрированы в линейку решений Visibla, где технология fingerprint станет частью многоуровневой системы оценки качества трафика и выявления фрода.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще