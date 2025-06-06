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В лаборатории Servicepipe разрабатывается платформа для анализа трафика на уровне приложений

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, сообщила о новом направлении деятельности ее специализированной лаборатории. Вендор решений по защите от DDoS-атак и ботов разрабатывает платформу для анализа трафика на уровне приложений по различным метрикам и для самых разных целей, в том числе и для оценки эффективности рекламных кампаний. Называться новая платформа будет Visibla.

Специализированная лаборатория Servicepipe была запущена в конце ноября 2024 г. Изначально целью ее создания стало исследование решений (собственных и сторонних игроков) на способность противостоять актуальным киберугрозам — DDoS-атакам на сетевом и прикладном уровне.

За полгода работы спектр интересов лаборатории существенно расширился: были проведены испытания российского оборудования для создания на его основе ПАКа для защиты от сетевых угроз. Кроме того, были запущены исследования логов компаний, находящихся под защитой других сервис-провайдеров.

Первый продукт, рожденный в рамках лаборатории, появился в мае 2025 г. Это модуль DosGate Autopilot, который без участия инженера предлагает защиту в момент атаки, анализируя поток данных в реальном времени и формируя точечные правила фильтрации.

Сегодня лаборатория вновь расширяет вектор своих исследований, сосредоточившись на анализе трафика по двум ключевым направлениям. Первое из них – атаки на уровне приложений, с фокусом на тестировании эффективности решений класса WAF. Второе направление — это детекция фродового трафика и аналитика рекламных кампаний — в целях выявления подозрительных запросов и оценки эффективности размещений. Результатом этой исследовательской деятельности и должна стать платформа Visibla. Первые результаты исследований планируется представить уже через месяц.

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По окончании лабораторных испытаний платформы Visibla компания Servicepipe планирует выпустить на рынок ряд новых инструментов, ориентированных на борьбу с рекламным фродом. Все они будут совместимы с платформой.

«Достижения лаборатории — это наглядный пример трансфера технологий из научной сферы в коммерческую. Первый продукт, рожденный в лаборатории, уже вызвал немалый интерес у потенциальных заказчиков и наших партнеров. Уверен, что разрабатываемая платформа для анализа трафика на уровне приложений (L7) будет также интересна рынку, — отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. — Например, будет полезна маркетологам и крупным рекламодателям, так как Visibla и работающие с ней инструменты смогут импортозаместить решения иностранных вендоров, ушедших с российского рынка».

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