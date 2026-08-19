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Kraftway и Proway заключили партнерское соглашение

Российский дистрибьютор ИТ-оборудования и решений в сфере информационной безопасности Proway, и российский производитель доверенной вычислительной техники Kraftway заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Proway.

Сотрудничество компаний позволит расширить продуктовый портфель Proway российскими вычислительными решениями Kraftway. В свою очередь, вендор получит возможность продвижения на широкую партнерскую сеть дистрибьютора.

Kraftway специализируется на разработке и производстве электронных компонентов и ПО, а также вычислительной техники с интегрированными средствами защиты информации. Компания делает упор на создание решений с высоким уровнем локализации. Продукция вендора входит в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, что подтверждает российское происхождение оборудования.

Партнерам Proway станут доступны доверенные решения Kraftway, среди которых серверные системы и оборудование для создания верхнеуровнего АСУ ТП, СХД и клиентские системы.

При разработке решений Kraftway стремится учитывать запросы государственного и корпоративного секторов, включая такие сферы, как здравоохранение, телеком, финансовый сектор и другие.

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«Партнерство с Kraftway – важный шаг, который дополнит продуктовый портфель Proway российскими решениями. Многолетняя технологическая экспертиза вендора в сочетании с VAD-сервисами Proway позволят предложить нашим партнерам больше гибкости при выборе оборудования для построения и модернизации ИТ-инфраструктуры», – сказал директор по развитию бизнеса департамента «Российские производители» Proway Никита Большаков.

Павел Васильев, директор департамента по работе с партнерами Kraftway: «Сотрудничество с Proway расширяет каналы поставок нашей вычислительной техники и приближает продукцию Kraftway к широкой партнерской сети по всей России, что особенно важно на фоне растущего спроса на доверенную вычислительную технику».

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