Proway стала официальным дистрибьютором Valo Cloud

Компания Proway, российский ИТ-дистрибьютор, и компания Valo Cloud заключили партнерское соглашение. Благодаря данному сотрудничеству партнеры Proway получат доступ к решению Valo Cloud — отечественному программному обеспечению для корпоративного файлового обмена.

Valo Cloud – это корпоративный файлообменник с мультитенантной архитектурой, защищенной (двухконтурной) системой обмена и хранения файлов, позволяющий работать с документами индивидуально или в совместном режиме.

Решение оптимизировано для применения в сферах здравоохранения, образования, ритейла и электронной коммерции, в финансовых и юридических секторах. Решение включено в реестр отечественного программного обеспечения.

«Valo Cloud дополняет портфель решений Proway, предоставляя партнерам качественный инструмент для защищенного файлового обмена внутри корпоративной инфраструктуры. Мы видим запрос рынка на надежное и безопасное отечественное программное обеспечение для работы с данными и решение Valo Cloud полностью отвечает этим ожиданиям», — сказал Алексей Кулагин, ведущий менеджер по развитию бизнеса Proway.

«Мы как вендор сфокусированы прежде всего на продукте, и нам необходим качественный механизм взаимодействия с партнерами и с рынком. На эту роль Proway подходит идеально, так как имеет многолетний опыт и команду профессионалов. Кроме этого, мы уже смогли оценить гибкость дистрибутора в вопросах совместного маркетинга и высокое качество обеспечения логистических услуг», — сказал Владимир Ужегов, директор по работе с партнерами.