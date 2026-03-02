Proway и Servicepipe объединяют усилия для защиты российского бизнеса

Компания Proway, российский дистрибьютор ИТ-оборудования и решений в сфере информационной безопасности, и разработчик продуктов для высокоточной защиты от кибератак Servicepipe, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества Proway получает статус официального дистрибьютора продуктов Servicepipe. Об этом CNews сообщили представители Proway.

Сотрудничество компаний позволит партнерам Proway получить доступ к высокоточным инструментам фильтрации трафика и эшелонированной защиты от DDoS-атак, ботов и целевых угроз. Продукты вендора доступны в формате облачных сервисов, программных комплексов или гибридных интеграций, что позволяет гибко встраивать их в существующие ИТ-инфраструктуры.

«Сотрудничество с Servicepipe — это стратегическое усиление нашего блока информационной безопасности. Сегодня рынку нужны не просто средства защиты, а интеллектуальные решения, способные отличать человека от бота или целевую атаку от легитимного всплеска активности. Благодаря технологиям Servicepipe мы закрываем важные потребности бизнеса в защите сайтов и корпоративных сервисов, а также усиливаем наши компетенции», – сказал Тимур Багиров, директор по развитию направления Proway Security.

Решения Servicepipe разработаны в России, входят в реестр отечественного ПО и имеют лицензии ФСТЭК, что обеспечивает их соответствие требованиям регуляторов.

«DDoS-атаки и бот-трафик давно перестали быть экзотикой. С ними сталкивается практически каждая компания с онлайн-присутствием. Объединяя технологическую глубину Servicepipe с дистрибуторскими возможностями Proway, мы даем российскому бизнесу доступ к инструментам защиты, которые реально работают в условиях современного ландшафта угроз», – отметил руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe Николай Озивский.