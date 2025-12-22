Разделы

Proway и «Норси-Транс» объявили о заключении дистрибьюторского соглашения

Компания Proway, российский ИТ-дистрибьютор, заключила партнерское соглашение с «Норси-Транс» – отечественным разработчиком и производителем серверов, систем хранения данных (СХД) и телекоммуникационного оборудования. Об этом CNews сообщили представители Proway.

Благодаря данному сотрудничеству партнеры Proway получат доступ к решениям «Норси-Транс», оптимизированным для задач искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки больших данных.

Серверы и СХД компании «Норси-Транс» включены в реестр Минпромторга России и применяются в государственных учреждениях, медицинских центрах, промышленных предприятиях и телекоммуникационных сетях.

«Выбор «Норси-Транс» в качестве стратегического партнера — это не просто расширение нашего портфеля отечественными продуктами. Главная цель сотрудничества — предложить партнерам передовое оборудование, которое соответствует государственным стандартам и способствует решению амбициозных задач цифровой трансформации бизнеса и внедрения искусственного интеллекта», – отметил Алексей Кулагин, ведущий менеджер по развитию бизнеса Proway.

«Сотрудничество с Proway открывает нам новые горизонты ИТ-рынка и предоставляет большие возможности для наших партнеров. Мы рады видеть в нашей команде дистрибьютора с хорошим партнерским каналом и современными digital-решениями», – отметил Эмиль Ханбеков, директор департамента продаж ЗАО «Норси-Транс»

