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Совместимость TrafficSoft ADC и Termit обеспечит стабильную и безопасную работу ИТ-систем компаний

Компании TrafficSoft и Orion soft завершили совместное тестирование, по итогам которого была подтверждена полная совместимость балансировщика нагрузки TrafficSoft ADC и системы организации терминального доступа Termit. Вместе продукты обеспечат высокую производительность работы сервисов клиентов и высокую скорость обработки данных в ИТ-системах. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Тестирование проходило на реальных стендах и охватило все ключевые сценарии интеграции. Испытания проходили на платформе виртуализации zVirtроссийской защищённой платформе серверной виртуализации, разработанной компанией Orion soft, под управлением операционной системы Astra Linux. Результаты показали, что решения TrafficSoft ADC и Termit корректно работают в единой инфраструктуре.

TrafficSoft ADC — это контроллер доставки приложений, который обеспечивает балансировку нагрузки на уровнях L3, L4, L7, а также глобальную балансировку (GSLB). Как один из сценариев применения, решение позволяет равномерно распределять подключения пользователей к терминальным серверам, предотвращая перегрузки и обеспечивая высокую доступность сервисов.

Termit — российская система терминального доступа корпоративного уровня, которая обеспечивает удаленный доступ к приложениям. Решение предоставляет централизованный безопасный доступ к приложениям, данным и рабочим столам организации с любых устройств.

«Совместимость наших продуктов открывает новые возможности для заказчиков, которым важно надежное и эффективное распределение трафика для бесперебойной организации защищенного терминального доступа», — сказал директор по работе с ключевыми клиентами TrafficSoft Денис Кожевников.

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Цифровизация

«Мы видим, что многие крупные заказчики совмещают процесс импортозамещения с масштабированием бизнеса. Появляются сотни новых рабочих мест, внедряются все более сложные производственные технологии, вместе с ними растет объем инфраструктуры и нагрузка на ИТ-системы. Система Termit позволит в этих условиях повысить доступность предоставления ИТ-систем, а в сочетании с TrafficSoft ADC поможет избежать перегрузок и сохранить высокую скорость работы сервисов», — сказал руководитель направления технологических партнерств Orion soft Александр Гавриленко.

TrafficSoft и Orion soft продолжат сотрудничество для дальнейшего развития интеграционных возможностей своих продуктов и повышения качества поддержки клиентов.

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