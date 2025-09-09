Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182560
ИКТ 14196
Организации 11033
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26172
Персоны 78437
География 2942
Статьи 1552
Пресса 1248
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Ред Софт Ред ВРМ


РЕД ВРМ — отечественное решение для централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест.

УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Система виртуализации zVirt совместима с российским VDI-решением «Ред ВРМ» 1
22.04.2025 «Ред Софт» выпустила ПО для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 892 2
Orion soft - Орион софт - 177 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4653 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1615 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11071 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26561 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12121 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31259 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2076 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 331 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 302 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1788 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11903 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 919 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 483 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13206 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6503 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 817 1
Microsoft Windows 16121 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1168 2
Ред Софт - Ред Адм 73 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 161 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 118 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 70 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1448 1
Рустамов Рустам 485 2
Гавриленко Александр 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9690 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11278 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11510 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: