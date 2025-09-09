Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ред Софт Ред ВРМ
РЕД ВРМ — отечественное решение для централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест.
УПОМИНАНИЯ
|09.09.2025
|Система виртуализации zVirt совместима с российским VDI-решением «Ред ВРМ» 1
|22.04.2025
|«Ред Софт» выпустила ПО для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 485 2
|Гавриленко Александр 35 1
