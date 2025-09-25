Протокол Loudplay совместим с «Ред ВРМ» — VDI-решением от компании «Ред Софт»

Компании «Ред Софт» и Loudplay сообщают об успешном завершении испытаний совместимости кроссплатформенного протокола доступа Loudplay и «Ред ВРМ» — отечественной системы управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В рамках испытаний эксперты компаний проверили возможные сценарии взаимодействия протокола Loudplay и VDI-системы «Ред ВРМ». В частности, проверено подключение с клиентского устройства под управлением «Ред ОС 7.3», «Ред ОС 8» и Windows на виртуальные рабочие места с различными операционными системами. «Ред ВРМ» и протокол Loudplay продемонстрировали корректную совместную работу и позволили создать стабильно работающую кроссплатформенную среду с операционными системами различной версионности.

Данная совместимость расширяет список доступных VDI-решений, подходящих для импортозамещения. «Ред ВРМ» выступает в роли платформы для создания, управления, масштабирования и интеграции инфраструктуры виртуальных рабочих мест, а протокол Loudplay обеспечивает качественное изображение и комфортную работу пользователей. Оба решения включены в Реестр Минцифры России.

«Ред ВРМ» предоставляет обширный инструментарий для быстрого развертывания виртуальных рабочих мест, масштабирования инфраструктуры и безопасной работы с удаленными сотрудниками. Продукт поддерживает работу как с локальными, так и с доменными учетными записями — есть возможность добавлять пользователей и группы из LDAP-каталогов Microsoft Active Directory и «Ред АДМ».

Loudplay — кроссплатформенный универсальный протокол доставки рабочих столов, имеет технологические преимущества на российском рынке как в сценариях с 3D приложениями, так и для работы с офисными приложениями под Linux-based ОС и под Windows. Благодаря своим запатентованным технологиям Loudplay позволяет эффективно утилизировать канал передачи данных по ширине и отрабатывать задержки до 200 мс и потери на канале до 30-40%. Встроенный мониторинг и широкий выбор настроек по 17 параметрам позволяет оптимизировать работу VDI и значительно улучшить пользовательский опыт. Loudplay востребован в компаниях с территориально-распределенными офисными подразделениями.

Компании продолжают развивать сотрудничество и планируют расширять перечень совместимых решений.