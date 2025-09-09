Разделы

Система виртуализации zVirt совместима с российским VDI-решением «Ред ВРМ»

Компании «Ред софт», российский поставщик ИТ-решений и услуг, и Orion soft, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса, сообщают о совместимости решения для централизованного управления виртуальными рабочими местами «Ред ВРМ» с системой виртуализации zVirt. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Совместное использование «Ред ВРМ» и zVirt позволяет создать комплексное решение для развертывания, масштабирования и администрирования виртуальной инфраструктуры.

«Ред ВРМ» — отечественное решение для централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест. Предоставляет инструментарий для развертывания виртуальных рабочих мест, масштабирования инфраструктуры и безопасной работы с удаленными сотрудниками. В состав продукта входит протокол подключения Red Direct, разработанный компанией «Ред софт». Он позволяет настраивать доступы и политики безопасности при работе с виртуальными рабочими местами, а также сочетать в едином защищенном контуре операционные системы Windows и «Ред ОС» разных редакций. Управление массивом виртуальных рабочих мест и настройками пользователей осуществляется из кабинета администратора.

zVirt — защищенная система виртуализации серверов, дисков и сетей. Русскоязычный web-интерфейс дает возможность из единой консоли управлять серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами. zVirt обладает инсталляционной базой из более чем 13 600 хостов и базой из более чем 430 заказчиков. Продукт зарегистрирован в Реестре российского ПО. Также доступна редакция zVirt Max, сертифицированная по требованиям ФСТЭК.

«Интеграция «Ред ВРМ» с zVirt – это часть нашей стратегии по расширению совместимости с российскими платформами. Мы последовательно работаем над тем, чтобы наши решения могли гибко взаимодействовать с различными компонентами ИТ-инфраструктуры, предоставляя заказчикам свободу выбора технологий. Это особенно важно в условиях активного развития отечественных продуктов, и мы намерены продолжать наращивать интеграционные возможности Ред ВРМ», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»

«zVirt разрабатывается как гибкая платформа, способная работать в связке с другими российскими решениями. Совместное использование с «Ред ВРМ» – закономерный шаг, который расширяет варианты развертывания виртуальных рабочих сред для бизнеса и госсектора. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству и развитию экосистемы совместимых отечественных продуктов», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

