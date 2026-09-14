Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильин Никита
СОБЫТИЯ
|14.09.2026
|«Фарадей» и «Элемент 5 Нефтегаз» заключили партнерство и внедряют ИИ на предприятиях ТЭК 1
|17.09.2024
|Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ильин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент 5 Нефтегаз 2 1
|Proxima 57 1
|Orion soft - Орион софт - 332 1
|Visiology - Визиолоджи 97 1
|Visiology - ИАС BI-платформа 45 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1819 1
|Orion soft - Proxima DB 55 1
|ITG Group - Saprun - Фарадей - ИИ-платформа 1 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 1307 1
|Linux OS 11613 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.