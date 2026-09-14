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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильин Никита

СОБЫТИЯ


14.09.2026 «Фарадей» и «Элемент 5 Нефтегаз» заключили партнерство и внедряют ИИ на предприятиях ТЭК 1
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ильин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент 5 Нефтегаз 2 1
Proxima 57 1
Orion soft - Орион софт - 332 1
Visiology - Визиолоджи 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54446 2
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 121 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 224 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3170 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3236 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2389 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26151 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23321 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13239 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3855 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8730 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5703 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2920 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1941 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 368 1
Visiology - ИАС BI-платформа 45 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1819 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
ITG Group - Saprun - Фарадей - ИИ-платформа 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1307 1
Linux OS 11613 1
Колесников Сергей 25 1
Гавриленко Александр 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 167546 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 983 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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