Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft

Вендор корпоративной Business Intelligence платформы Visiology и Orion soft, разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса, подтвердили совместимость своих продуктов. No-code/low-code BI-платформа Visiology и промышленная СУБД Proxima DB в связке обеспечат заказчикам высокую производительность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры. Они также позволят сократить трудозатраты на управление данными в условиях дефицита квалифицированных кадров.

Visiology решает задачи сбора данных, мониторинга, аналитической обработки и прогнозирования в управлении предприятиями из различных отраслей. Для работы с визуализациями, самостоятельной настройки моделей и методов их загрузки не требуется обладать продвинутыми ИТ-навыками. Работу с продуктом облегчают self-service возможности: поддержка аналитического языка запросов DAX, уменьшение расчетов на уровне витрин DWH, сокращение JS и Python кода.

Промышленная СУБД Proxima DB разработана на основе PostgreSQL, поддерживает работу с более чем 10 тыс. сетевых соединений, обеспечивает более высокую производительность и отказоустойчивость, чем Open Source-решения. Платформа имеет простой и понятный пользовательский интерфейс (UI) с системой подсказок. С его помощью даже начинающие Linux-специалисты могут автоматически развертывать кластеры по шаблонам, управлять планами резервного копирования и расширениями для PostgreSQL.

Продукты дают возможности для быстрой, отказоустойчивой и гибкой работы с данными без привлечения отдельной команды высококвалифицированных ИТ-специалистов. Благодаря этому компании смогут внедрить и администрировать решения быстрее и с меньшими затратами.

«В условиях быстро меняющегося рынка цифровых технологий российским вендорам важно не просто обеспечить надежность собственных разработок, но и создать для клиентов полноценную, эффективную и безопасную в использовании экосистему программного обеспечения. Visiology — одна из ведущих на рынке low-code BI-платформ. Она работает на основе встроенного аналитического движка ДанКо, который обеспечивает быструю аналитику с минимальным привлечением data-инженеров. Например, работать с формулами DAX могут аналитики без глубоких знаний в ИТ. Это позволяет оптимизировать затраты времени и денег. Совместимость BI-платформы с отечественной промышленной СУБД Proxima DB — очередной шаг в сторону создания комплексного импортонезависимого стека цифровых решений для наших заказчиков», — отметил главный архитектор Visiology Никита Ильин.

«Proxima DB позволяет организовать администрирование СУБД через единое окно, роль которого играет пользовательский UI. В связке с low-code BI-платформой это дает возможность быстрого и простого масштабирования инфраструктуры при кратном росте объемов анализируемых данных. Это актуально всем заказчикам, которые модернизируют ИТ-инфраструктуру и наращивают ее объемы, которые хотят обеспечить безопасную и стабильную работу с данными с помощью отечественных реестровых решений», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств и экосистемных решений Orion soft.