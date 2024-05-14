Система Termit совместима с токенами, смарт-картами и ридерами «Рутокен»

«Актив» и Orion Soft провели успешное тестирование на совместимость системы терминального доступа Termit и активных ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» (в том числе с NFC-антенной), а также USB-токенов «Рутокен Lite» и считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате совместимости.

Termit – российская система терминального доступа корпоративного уровня, которая обеспечивает удаленный доступ к приложениям и виртуальным рабочим столам (VDI). Решение предоставляет централизованный безопасный доступ к приложениям, данным и рабочим столам организации с любых устройств. Система Termit включена в реестр российского ПО (№5356 от 6 мая 2019 г.) и соответствует требованиям регуляторов по импортозамещению.

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с системой терминального доступа Termit «из коробки», без установки дополнительного ПО и сложных настроек. Использование устройств «Рутокен» в системе Termit повышает безопасность информационных ресурсов предприятия. В терминальной среде устройства могут применяться в качестве аппаратного аутентификатора и средства защищенного хранения и формирования электронной подписи. В результате совместного тестирования компании «Актив» и Orion Soft подтвердили успешную реализацию следующих сценариев: «проброс» USB-токена и смарт-карты «Рутокен» в удаленную сессию и работа с ним внутри сессии с любым прикладным ПО, поддерживающим смарт-карты и USB-токены.

Совместимость системы Termit и устройств «Рутокен» подтверждена сертификатами, которые представлены на сайте направления «Рутокен» компании «Актив».

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Взаимодействие с коллегами из Orion Soft сразу сложилось очень динамично и позитивно. Хочется отметить оперативную работу коллег, несомненных экспертов в своей области, которые наглядно представили на стенде корректную работу наших устройств в системе Termit. Сейчас уже намечен план нашего дальнейшего сотрудничества, который мы будем вместе постепенно реализовывать».

Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнёрств Orion Soft, сказал: «Успешно завершённое тестирование проброса ключей и смарт-карт «Рутокен» в приложения, расположенные на терминальных фермах Тermit, открывает перед нашими заказчиками возможности гарантированного использования многофакторной аутентификации и электронной подписи. Продукты «Рутокен» отлично дополнят экосистему Тermit и помогут нашим заказчикам сделать правильный выбор на пути в цифровое будущее».