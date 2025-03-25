Совместимость Multifactor с продуктами zVirt и Termit усилит защиту ключевых ИТ-систем компаний

Компании «Мультифактор» и Orion soft успешно подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с системой виртуализации zVirt и системой терминального доступа Termit. Совместное использование решений поможет усилить защиту ИТ-инфраструктуры, обеспечить безопасность удаленного доступа к системам, минимизировать риски несанкционированного проникновения в корпоративные сети и расширить число сценариев применения терминального доступа. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

По результатам тестирования стороны оформили сертификат совместимости Multifactor и zVirt 4.2 и сертификат совместимости Multifactor и Termit 2.3.

Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других.

zVirt — защищенная система виртуализации с крупнейшей инсталляционной базой в стране объемом более 12 тыс. хостов. В числе ее возможностей — поддержка работы с учетными записями пользователей через Keycloak, повышенная отказоустойчивость Hosted Engine благодаря механизму дублирования виртуальных машин, зеркалирование и прием трафика в SDN, поддержка программно-определяемых хранилищ (SDS).

Termit — система терминального доступа, которая помогает организовать безопасный терминальный доступ для удаленной работы, в том числе через каналы передачи данных низкого качества и с устаревшим ПК. Система поддерживает многофакторную аутентификацию через любой доступный Radius-сервер и механизм упрощенной авторизации по схеме Single Sign-On (SSO) на базе протокола аутентификации Kerberos. Также Termit обеспечивает повышенную безопасность, в том числе благодаря собственной кодовой базе без основы из Open Source.

«Значительная доля наших заказчиков — это субъекты КИИ. Поэтому в развитии своих продуктов мы делаем акцент на функциях для обеспечения кибербезопасности, сохранности данных, катастрофоустойчивости. В том числе мы стремимся развивать сеть технологических партнерств с разработчиками решений, которые помогают усиливать защищенность ИТ-инфраструктуры. В их числе, безусловно, и решения по двухфакторной аутентификации пользователей. Компании «Мультифактор» доверяют крупнейшие игроки ИТ-рынка, ритейла, транспортной телекоммуникационной, финансовой и других отраслей, и мы рады подтвердить совместимость наших продуктов», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

«Интеграция Multifactor с системами zVirt и Termit обеспечит усиленную защиту для удаленного подключения пользователей и позволит предложить заказчикам еще более надежные решения для безопасных корпоративных коммуникаций. Мы благодарим партнеров за плодотворное сотрудничество и продолжим реализовывать совместные проекты», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».