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Cистема Termit поддерживает безопасное удаленное подписание документов через «КриптоПро CSP»

Компания Orion soft объявила о проведении успешного тестирование совместимости собственной системы терминального доступа Termit c решением «КриптоПро CSP». Продукты работают бесшовно — заказчику не нужно самостоятельно сонастраивать их или устанавливать дополнительное ПО. Система Termit включена в реестр российского ПО (№5356 от 6 мая 2019 г.) и соответствует требованиям регуляторов по импортозамещению.

Совместное использование решений позволяет безопасно применять электронную подпись в терминальной среде в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием корпоративных и личных устройств. Применяя «Крипто Про CSP» в системе Termit, компании смогут повысить защищенность электронного документооборота, обеспечить безопасную работу с конфиденциальной информацией на предприятиях с инфраструктурой удаленных рабочих мест, смогут эффективнее контролировать целостность системного и прикладного ПО для его защиты от несанкционированных изменений и нарушений доверенного функционирования.

«Безопасное использование электронной подписи сегодня актуально большинству наших заказчиков. Следуя за тенденциями, мы стремимся расширять спектр соответствующих продуктов, совместимых с нашей системой терминального доступа. «КриптоПро CSP» является лидером в сегменте криптопровайдеров, и сотрудничество с ним позволяет нам качественно расширить экосистему решений вокруг Termit. А наши заказчики с помощью проверенных совместимых решений могут безопасно применять электронную подпись в терминальной сессии», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнёрств Orion soft.

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