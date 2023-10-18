ГК Applite представила инструмент упаковки ПО в программные контейнеры

Разработчик программного обеспечения для бизнеса ГК Applite представила систему автоматического создания программных контейнеров для корпоративных приложений в среде Linux.

Это модуль с графическим интерфейсом, который формирует контейнеры ПО из deb-пакетов. Доставка и установка контейнеров осуществляется через систему централизованного управления ПО LayerPie, которая упрощает установку корпоративного программного обеспечения на рабочие станции и снимает технологические ограничения пакетного способа установки ПО. Об этом CNews сообщили представители Applite.

Традиционно в Linux-системах используется пакетный способ установки ПО. Для этого администратору нужно написать и отправить скрипт. После этого из репозитория на рабочую станцию устанавливается приложение. Если для работы новых и ранее установленных приложений нужны разные версии одних и тех же библиотек, установка нового ПО может привести к конфликту приложений. Это в свою очередь способно спровоцировать программные и аппаратные сбои.

Чтобы избежать подобных проблем Applite предлагает новый подход. Доставка и развертывание ПО осуществляется в программных контейнерах, которые компания называет «слоями». ПО в слое уже развернуто, и он содержит все необходимые для работы приложения библиотеки. Благодаря такому подходу приложение сразу монтируется в файловую систему. Слои с приложениями могут добавляться в локальное хранилище с возможностью их раздачи на рабочие станции. До отправки на рабочую станцию все слои тестируются администратором на работоспособность. Это исключает вероятность возникновения конфликтов и сбоев.

С появлением системы автоматического создания слоев процесс установки приложений на рабочие станции значительно упрощается. Собрать слой администратор может в любой операционной системе, где есть браузер. На входе он подает информацию о ПО, которое необходимо упаковать в слой, выбрав соответствующие опции в меню. На выходе получает файл слоя с информацией о его наполнении и рекомендациями по созданию дополнительных слоев, если это необходимо.

Решение интегрировано в систему централизованного управления ПО LayerPie, что позволяет напрямую загружать готовые файлы слоев в соответствующие карточки программного обеспечения.

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«Наш подход к доставке и развертыванию корпоративного ПО можно сравнить с тем, как пользователи устанавливают приложения из Google Market и App Store. Пойдя путем разработчиков ОС Android и iOS, мы даем простоту и никак не ограничиваем правила разработки ПО и аппаратную часть. Таким образом, мы даем администраторам возможность выполнять свои рабочие функции, даже если они не обладают специальными знаниями в области Linux. С нашими технологиями ИТ-директор может доверить администрирование своих критичных систем даже молодому специалисту. Благодаря снижению порога входа ИТ-специалистов в мир отечественного ПО технологии Linux становятся массовыми», – отметил Дмитрий Елисеев, коммерческий директор ГК Applite.

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Группа компаний Applite – российский разработчик сложного и высоконагруженного программного обеспечения для бизнеса. Флагманские продукты Applite: операционная система для серверов и рабочих станций «Атлант» на ядре Linux и система удаленного управления рабочими станциями LayerPie. Решения включены в Реестр российского ПО. ОС «Атлант» пользуются образовательные учреждения и органы государственной власти, компании из сферы ритейла и медицинские учреждения. Applite имеет разветвленную партнерскую сеть на территории России, сотрудничает с крупными дистрибьюторами программного обеспечения.