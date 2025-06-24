CNewsMarket представляет обзор платформ Kubernetes, с помощью которых ИТ-разработчики оптимизируют задачи администрирования инфраструктуры, такие как развертывание, обновление и масштабирование приложений. Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров (пакета ПО, объединяющего код приложения с необходимыми конфигурациями, библиотеками и зависимостями), а также позволяет переносить и масштабировать приложения. Оркестрация, то есть обеспечение работы контейнерных приложений, включает в себя управление множеством контейнеров, развернутых на разных компьютерах и в различных средах.

Управление кластерами виртуальных машин подразумевает планирование запуска (например, исходя из оценки доступности ресурсов), мониторинг и поддержание работоспособности контейнеров. Kubernetes также осуществляет мониторинг работоспособности отдельных ресурсов, решает задачи балансировки нагрузки и отслеживает выделение необходимых ресурсов. Также платформа должна обеспечивать самостоятельное восстановление приложений за счет автоматического перезапуска или репликации контейнеров.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг платформ Kubernetes 2025 Подробнее: обзор российских платформ Kubernetes 2025



Функциональность Экспертиза Распространенность 435 204 293 380 179 230 385 177 198 410 139 201 415 189 134 355 35 52 315 40 76 310 25 91 230 43 84 215 15 112 150 5

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Возможности по установке платформы

Характеристики платформы

Поддержка версий Kubernetes

Совместимость с операционными системами

2. Уровень экспертизы вендора:

Наличие программ обучения для инженеров заказчика и партнера

Наличие разработчиков с сертификатами CKA и CKAD

Наличие лицензии ФСТЭК

Наличие технологических партнеров с подтвержденных сертификатом совместимости

Уровень инженерной экспертизы

3. Степень распространенности платформы:

Внедрения для конечных заказчиков

Внедрения для облачных провайдеров

© pogonici / Фотобанк Фотодженика Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров

Лидером рейтинга российских платформ Kubernetes в 2025 г. по сумме набранных баллов стала компания «Флант» с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Эта же компания возглавляла рейтинг и в 2024 г. С тех пор разработчик увеличил количество внедрений на 40% (отметим, что DKP и в прошлом году также лидировала по данному показателю) и поддерживает реноме самого авторитетного участника международного Kubernetes-сообщества среди российских вендоров.

Топ-5 платформ Kubernetes 2025 Место Компания Название платформы Kubernetes Итоговый рейтинг 1 Флант Deckhouse Kubernetes Platform 932 2 Базис Базис Digital Energy 789 3 Orion soft Nova Container Platform 760 4 Лаборатория Числитель Штурвал 750 5 «Группа Астра» Боцман 738

Источник: CNewsMarket. Полная версия

На втором месте — Basis Digital Energy. У компании наибольшее из всех участников количество технологических партнеров, поддержка всех версий Kubernetes, а также развитое профессиональное сообщество, насчитывающее более 10 тыс. участников.

Третье место по итогам рейтинга — у Nova Container Platform. Платформа позволяет осуществлять комплексный мониторинг состояния кластеров, управлять безопасностью на всех уровнях, предоставляет хранилище и бэкап, инструменты CI/CD и ряд других возможностей.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов

Возможности для обеспечения информационной безопасности, вкл. также:

Наличие у продукта сертификата ФСТЭК

Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Лицензия ФСБ России на работу со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) Характеристики платформыВозможности для обеспечения информационной безопасности, вкл. также: 20 баллов за каждый пункт Возможности по установке платформы

Поддержка версий Kubernetes

Характеристики вендора

Есть примеры внедрений в компании 15 баллов за каждый пункт Совместимость с операционными системами 10 баллов за каждый пункт Участие в работе над ядром Kubernetes

Участие в работе над другими Open Source продуктами экосистемы Kubernetes

Сертификат CNCF Certified Kubernetes - Distribution 5 баллов Распространенность платформы

Количество технологических партнеров, подтвержденных сертификатом совместимости, из реестра российского ПО

Активность в инженерном сообществе Регрессивная шкала

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