CNewsMarket публикует второй ежегодный рейтинг российских вендоров платформ Kubernetes. В обзоре сравниваются возможности платформ, характеристики разработчиков, оценивается уровень внедрения среди российских заказчиков.
CNewsMarket представляет обзор платформ Kubernetes, с помощью которых ИТ-разработчики оптимизируют задачи администрирования инфраструктуры, такие как развертывание, обновление и масштабирование приложений. Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров (пакета ПО, объединяющего код приложения с необходимыми конфигурациями, библиотеками и зависимостями), а также позволяет переносить и масштабировать приложения. Оркестрация, то есть обеспечение работы контейнерных приложений, включает в себя управление множеством контейнеров, развернутых на разных компьютерах и в различных средах.
Управление кластерами виртуальных машин подразумевает планирование запуска (например, исходя из оценки доступности ресурсов), мониторинг и поддержание работоспособности контейнеров. Kubernetes также осуществляет мониторинг работоспособности отдельных ресурсов, решает задачи балансировки нагрузки и отслеживает выделение необходимых ресурсов. Также платформа должна обеспечивать самостоятельное восстановление приложений за счет автоматического перезапуска или репликации контейнеров.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Возможности по установке платформы
- Характеристики платформы
- Поддержка версий Kubernetes
- Совместимость с операционными системами
2. Уровень экспертизы вендора:
- Наличие программ обучения для инженеров заказчика и партнера
- Наличие разработчиков с сертификатами CKA и CKAD
- Наличие лицензии ФСТЭК
- Наличие технологических партнеров с подтвержденных сертификатом совместимости
- Уровень инженерной экспертизы
3. Степень распространенности платформы:
- Внедрения для конечных заказчиков
- Внедрения для облачных провайдеров
Лидером рейтинга российских платформ Kubernetes в 2025 г. по сумме набранных баллов стала компания «Флант» с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Эта же компания возглавляла рейтинг и в 2024 г. С тех пор разработчик увеличил количество внедрений на 40% (отметим, что DKP и в прошлом году также лидировала по данному показателю) и поддерживает реноме самого авторитетного участника международного Kubernetes-сообщества среди российских вендоров.
Источник: CNewsMarket. Полная версия
На втором месте — Basis Digital Energy. У компании наибольшее из всех участников количество технологических партнеров, поддержка всех версий Kubernetes, а также развитое профессиональное сообщество, насчитывающее более 10 тыс. участников.
Третье место по итогам рейтинга — у Nova Container Platform. Платформа позволяет осуществлять комплексный мониторинг состояния кластеров, управлять безопасностью на всех уровнях, предоставляет хранилище и бэкап, инструменты CI/CD и ряд других возможностей.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
Перейти к обзору «Российские платформы Kubernetes 2025»
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой Kubernetes в теме письма.