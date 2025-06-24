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Обзор: Российские платформы Kubernetes 2025

CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ Kubernetes

CNewsMarket публикует второй ежегодный рейтинг российских вендоров платформ Kubernetes. В обзоре сравниваются возможности платформ, характеристики разработчиков, оценивается уровень внедрения среди российских заказчиков.

CNewsMarket представляет обзор платформ Kubernetes, с помощью которых ИТ-разработчики оптимизируют задачи администрирования инфраструктуры, такие как развертывание, обновление и масштабирование приложений. Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров (пакета ПО, объединяющего код приложения с необходимыми конфигурациями, библиотеками и зависимостями), а также позволяет переносить и масштабировать приложения. Оркестрация, то есть обеспечение работы контейнерных приложений, включает в себя управление множеством контейнеров, развернутых на разных компьютерах и в различных средах.

Управление кластерами виртуальных машин подразумевает планирование запуска (например, исходя из оценки доступности ресурсов), мониторинг и поддержание работоспособности контейнеров. Kubernetes также осуществляет мониторинг работоспособности отдельных ресурсов, решает задачи балансировки нагрузки и отслеживает выделение необходимых ресурсов. Также платформа должна обеспечивать самостоятельное восстановление приложений за счет автоматического перезапуска или репликации контейнеров.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг платформ Kubernetes 2025

Подробнее: обзор российских платформ Kubernetes 2025

Функциональность
Экспертиза
Распространенность
435
204
293
380
179
230
385
177
198
410
139
201
415
189
134
355
35
52

315
40
76
310
25
91

230
43
84
215
15
112
150
5

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

  • Возможности по установке платформы
  • Характеристики платформы
  • Поддержка версий Kubernetes
  • Совместимость с операционными системами

2. Уровень экспертизы вендора:

  • Наличие программ обучения для инженеров заказчика и партнера
  • Наличие разработчиков с сертификатами CKA и CKAD
  • Наличие лицензии ФСТЭК
  • Наличие технологических партнеров с подтвержденных сертификатом совместимости
  • Уровень инженерной экспертизы

3. Степень распространенности платформы:

  • Внедрения для конечных заказчиков
  • Внедрения для облачных провайдеров

© pogonici / Фотобанк Фотодженика
Платформа Kubernetes предназначена для запуска и развертывания контейнеров

Лидером рейтинга российских платформ Kubernetes в 2025 г. по сумме набранных баллов стала компания «Флант» с платформой Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Эта же компания возглавляла рейтинг и в 2024 г. С тех пор разработчик увеличил количество внедрений на 40% (отметим, что DKP и в прошлом году также лидировала по данному показателю) и поддерживает реноме самого авторитетного участника международного Kubernetes-сообщества среди российских вендоров.

Топ-5 платформ Kubernetes 2025

Место Компания Название платформы Kubernetes Итоговый рейтинг
1
Флант
Deckhouse Kubernetes Platform
932
2
Базис
Базис Digital Energy
789
3
Orion soft
Nova Container Platform
760
4
Лаборатория Числитель
Штурвал
750
5
«Группа Астра»
Боцман
738

Источник: CNewsMarket. Полная версия

На втором месте — Basis Digital Energy. У компании наибольшее из всех участников количество технологических партнеров, поддержка всех версий Kubernetes, а также развитое профессиональное сообщество, насчитывающее более 10 тыс. участников.

Третье место по итогам рейтинга — у Nova Container Platform. Платформа позволяет осуществлять комплексный мониторинг состояния кластеров, управлять безопасностью на всех уровнях, предоставляет хранилище и бэкап, инструменты CI/CD и ряд других возможностей.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
Характеристики платформы
Возможности для обеспечения информационной безопасности, вкл. также:
  • Наличие у продукта сертификата ФСТЭК
  • Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
  • Лицензия ФСБ России на работу со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ)
20 баллов за каждый пункт
Возможности по установке платформы
Поддержка версий Kubernetes
Характеристики вендора
Есть примеры внедрений в компании
15 баллов за каждый пункт
Совместимость с операционными системами
10 баллов за каждый пункт
Участие в работе над ядром Kubernetes
Участие в работе над другими Open Source продуктами экосистемы Kubernetes
Сертификат CNCF Certified Kubernetes - Distribution
5 баллов
Распространенность платформы
Количество технологических партнеров, подтвержденных сертификатом совместимости, из реестра российского ПО
Активность в инженерном сообществе
Регрессивная шкала

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой Kubernetes в теме письма.

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Рейтинг российских платформ Kubernetes 2025
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