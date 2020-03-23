Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Smart CardReader Считыватель смарт-карт
Публикаций - 80, упоминаний - 90
Smart CardReader упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Арлазаров Владимир 136 4
|Ксенин Алекс 311 1
|Филин Сергей 1 1
|Кургаев Максим 1 1
|Джатиева Ирина 1 1
|Осорин Максим 6 1
|Разумов Илья 12 1
|Гаев Владимир 10 1
|Черепанов Игорь 1 1
|Щеблыкин Артём 2 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Кравченко Александр 10 1
|Асланян Сергей 96 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Колыбельников Александр 3 1
|Рахманов Александр 23 1
|Лукацкий Алексей 88 1
|Горелов Дмитрий 54 1
|Анфимов Павел 20 1
|Иванов Сергей 359 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5723 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
Создано именных указателей - 72124.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
Создано именных указателей - 72124.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru