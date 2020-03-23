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Smart CardReader Считыватель смарт-карт



23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»
23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт
03.09.2018 ФСБ России сертифицировала смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0»
29.10.2015 Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке
05.12.2000 С 4 по 7 декабря поводится конференция "Смарт-карты и Электронный бизнес"
13.09.2000 Visa предложит свои смарт-карты для покупок в Сети
11.10.1999 Microsoft выпускает пакет разработчиков ПО для смарт-карт
23.04.1999 ERG и Motorola начали производство первой смарт-карты, способной работать и в контактном и бесконтактном режимах

Публикаций - 80, упоминаний - 90

Smart CardReader упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Engines - Смарт Энджинс 221 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 279 4
IBM - International Business Machines Corp 8865 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 292 3
Intel Corporation 11142 3
Microsoft Corporation 22282 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8706 2
Микрон - Micron 808 2
Cisco Systems 4699 2
Samsung Electronics 9215 2
Sony 6107 2
STMicroelectronics 285 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 2
5773 2
Ситроникс - Sitronics 926 2
Технологии Распознавания 432 2
Siemens AG - Siemens Group 2283 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6423 2
Apple Inc 10518 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 230 1
1С-Битрикс - Bitrix 421 1
Ingenico Group - Инженико 36 1
1С-ИжТиСи 22 1
ИскраУралТел - Iskratel 80 1
Nvidia Corp 3090 1
ASML 32 1
Гольфстрим 58 1
Альтоника ПК 13 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 1
VAIO 265 1
Аргус-Спектр 12 1
Болид НВП - Bolid 45 1
Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 28 1
CompuTel - Компьютел 59 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 1
JVC Kenwood 388 1
АРМО-Системы 150 1
Нейронные сети ООО 341 1
Applied Materials 265 1
UNICOM U.S. Robotics 89 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 762 3
Visa International 1730 3
Почта Банк 316 2
Совкомбанк ПАО 169 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1670 2
Цезарь Сателлит 37 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 289 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 9 1
Dukascopy Bank SA 4 1
ИСК - Ижевская строительная компания 790 1
Локо-Банк 31 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 252 1
GlobalFoundries - GF 69 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1823 1
American Express - Amex 307 1
Открытие ФК 2342 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 184 1
Бинбанк 190 1
ЦИАН - CIAN 57 1
Восточный Банк 214 1
Ренессанс Страхование 80 1
АльфаСтрахование СГ 238 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 54 1
Альфа-Банк 1449 1
Аэрофлот 636 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2435 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7817 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 676 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3121 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10112 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 953 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2406 1
Роснано 637 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 395 1
Правительство РФ 7596 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1423 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
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USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 5
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PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 725 2
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4093 2
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Сервер - Серверные платформы 6715 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6426 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4312 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4683 2
FDE - Full Disk Encryption - Шифрование диска 11 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 20 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1761 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 91 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1713 1
Google Android 11797 6
Microsoft Windows 10 11342 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 599 6
Linux OS 7560 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 148 5
Apple iOS 6346 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 405 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 69 3
Oracle Java - язык программирования 2524 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1332 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 103 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 613 2
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 177 2
Microsoft Windows 2000 1774 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 920 2
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 97 2
Intel x86 - архитектура процессора 1316 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 944 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 124 1
Актив - Рутокен S 23 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 164 1
Купибилет - Kupibilet 14 1
Intel Inside 29 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 25 1
Intel Core Celeron Sandy Bridge 125 1
Microsoft DirectX 594 1
Apple macOS X - Rhapsody 1489 1
Microsoft Office 3210 1
Apple iPhone 6 1620 1
ФизТехСофт - StrongDisk Server 11 1
The Bat - почтовый клиент 53 1
IBM MobileFirst 9 1
IBM Tivoli 276 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Aladdin Knowledge Systems 43 1
Intel HD Graphics - графический процессор 98 1
Nvidia GeForce GT 197 1
Aladdin eToken Management System 102 1
Smart Engines - Smart PassportReader 5 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 157 1
Арлазаров Владимир 136 4
Ксенин Алекс 311 1
Филин Сергей 1 1
Кургаев Максим 1 1
Джатиева Ирина 1 1
Осорин Максим 6 1
Разумов Илья 12 1
Гаев Владимир 10 1
Черепанов Игорь 1 1
Щеблыкин Артём 2 1
Филимонов Сергей 45 1
Толкачева Екатерина 43 1
Мамыкин Владимир 44 1
Кравченко Александр 10 1
Асланян Сергей 96 1
Сабанов Алексей 21 1
Колыбельников Александр 3 1
Рахманов Александр 23 1
Лукацкий Алексей 88 1
Горелов Дмитрий 54 1
Анфимов Павел 20 1
Иванов Сергей 359 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Россия - Российская федерация - РФ 104835 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32810 7
Германия - Федеративная Республика 8511 6
Европа 10969 4
Япония 9711 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45040 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12407 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13114 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12932 2
Австралия - Австралийский Союз 2733 2
Франция - Французская Республика 5501 2
Китай - Тайвань 1867 2
Россия - ПФО - Казань 2013 1
Израиль 1733 1
США - Нью-Йорк 2598 1
Америка 1979 1
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 176 1
Сингапур - Республика 1566 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1321 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2168 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1170 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 882 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 283 1
Швейцария - Цюрих 248 1
Австрия - Австрийская Республика 1002 1
Латвия - Латвийская Республика 688 1
Литва - Литовская Республика 538 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 1
Того - Тоголезская Республика 23043 1
Чехия - Чешская Республика 1021 1
Казахстан - Республика 4419 1
Индонезия - Республика 782 1
Малайзия 743 1
Швеция - Королевство 1986 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3011 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2014 1
Россия - СФО - Новосибирск 3217 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1188 1
Турция - Турецкая республика 1636 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11582 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8842 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1833 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 138 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 128 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1089 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 994 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 582 1
Федеральное законодательство 1519 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1717 1
Мошенничество - Махинации 1332 1
Экономический эффект 626 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 146 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 9 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 2
Thomson Reuters - Рейтер 5723 1
IDC - International Data Corporation 4612 1
Juniper Research 465 1
Gartner 3286 1
ABI Research 230 1
Research and Markets 22 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 42 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 114 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
CeBIT 454 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
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