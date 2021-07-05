«Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств

«Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, объявил о запуске новой флагманской линейки продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0». В состав линейки вошли кроссплатформенные токены и смарт-карты с дуальным интерфейсом для двухфакторной аутентификации и электронной подписи на базе технологий NFC и Bluetooth LE.

Новые продукты «Рутокен» для криптографической защиты адресованы пользователям, ориентированным на значительную мобильность и одновременно предъявляющим высокие требования к защите данных и операций в рабочих процессах, в том числе в условиях удаленного офиса.

В состав линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» вошли принципиально новые токены и смарт-карты, предназначенные для электронной подписи, защищенного электронного документооборота и двухфакторной аутентификации на ПК с ОС Windows, macOS, Linux и мобильных устройствах с iOS, Android, «Аврора». Линейка также включает семейство продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0 Flash», которые позволяют создавать безопасные удаленные рабочие места и использовать аппаратное шифрование для усиленной̆ защиты чувствительных данных. Токены и смарт карты «Рутокен ЭЦП 3.0» гармонично дополнили считыватели смарт-карт «Рутокен SCR 3101» для контактного и бесконтактного взаимодействия, а также виртуальный считыватель VCR 3001 NFC, позволяющий подписывать документы электронной подписью на iPad с помощью токена или смарт-карты.

В основе продуктовой линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» лежат две технологии – универсальная технология передачи данных Near Field Communication (NFC) и Bluetooth Low Energy. Технология NFC обеспечивает полноценный бесконтактный доступ к защищенному смарт-карточному микроконтроллеру и стойкой аппаратной криптографии. Использование Bluetooth LE предполагает длительную работу токена без подзарядки и позволяет подписывать документы даже на iPad, не доставая токен из кармана.

Генеральный директор компании «Актив» Константин Черников сказал: «Около пяти лет назад, отчасти предвидя современные тренды спроса на мобильность и инструменты для удаленной работы, наши специалисты начали создавать линейку продуктов, способных обеспечить электронную подпись, не зависящую от обстоятельств. Сегодня мы готовы представить рынку полноценную экосистему продуктов «Рутокен», многие из которых не имеют аналогов. Смарт-карты и токены «Рутокен ЭЦП 3.0» с дуальным интерфейсом, контактные и бесконтактные считыватели – все эти продукты помогут пользователям организовать защищенное рабочее место на ПК или на мобильном устройстве с выбранной ОС и подписывать документы с помощью электронной подписи, где бы они ни находились».