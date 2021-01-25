Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID

В рамках развития портфолио продуктов интернета вещей (IoT) центр компетенций в области интернета вещей Orange Business Services в России и СНГ разработала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Система включает в себя RFID-метки, RFID-считыватели и платформенное программное обеспечение разработки Orange Business Services.

Система предназначена для отслеживания перемещений различных физических объектов (активов) на площадках производства, хранения и обработки, таких как, например, производственные линии, склады, логистические и сортировочные центры. Отслеживание осуществляется путем закрепления на активах пассивных меток радиочастотной идентификации (RFID-метки) и организации на площадке заказчика пунктов их автоматического контроля и учета, в которых устанавливаются стационарные или переносные устройства считывания данных с RFID-меток (RFID-считыватели).

Привязка RFID-метки к активу, а также сбор, хранение, обработка и визуализация данных с RFID-считывателей осуществляются в системе учета, выполненной в виде программного комплекса. Программный комплекс доступен как для размещения в центре обработки данных Orange (в этом случае программный комплекс предоставляется заказчику по схеме SaaS – Software as a Service), так и для поставки заказчику в комплекте с серверным оборудованием. Опционально возможно размещение на сервере заказчика.

RFID-метки могут хранить сведения, например, о транспортировке грузов, почтовых отправлениях, реализуемой продукции или эксплуатации оборотной тары.

Устройство некоторых моделей RFID-меток, в отличие от напечатанного штрих-кода, позволит перезаписывать или дополнять хранящуюся в них информацию, а всепогодное или антивандальное исполнение RFID-меток позволит сохранить данные на протяжении всего жизненного цикла актива. RFID-считыватели могут одновременно получать данные с сотен меток, полученная информация хранится на удаленном физическом сервере или в облаке.

В программном комплексе администратор создает объекты (любые физические предметы в соответствии с бизнес-процессами клиента), присваивает им RFID-метки, задает зоны и соотносит с ними стационарные считыватели. После этого можно идентифицировать местоположение объектов на площадке заказчика. Любое перемещение будет зафиксировано считывателем и передано в платформенное ПО, а при необходимости и далее в ИТ-системы предприятия. Если нет возможности разместить в какой-либо зоне стационарный считыватель, можно использовать мобильные или ручные сканеры. Администратор может отследить в системе любое заданное событие или их группу и выгрузить результаты в необходимых ему форматах.

Комплексное оборудование одного пункта контроля на площадке заказчика занимает три часа. Архитектура системы мониторинга физических активов на основе технологии RFID предусматривает возможность горизонтального масштабирования – на одном веб-портале можно объединить все географически распределенные площадки клиента. Решение покрыто подробным API и позволяет осуществлять интеграцию с EMS/WMS и другими ИТ-системами заказчика по запросу.

На участках складирования и транспортировки промышленных предприятий ежедневно выполняются тысячи рутинных операций, связанных с размещением, приемкой и отправкой товаров. Над погрузочными воротами таких участков Orange Business Services размещает считыватели собственной разработки. Они позволяют отслеживать актив на объекте или за его пределами.

На производственных линиях большое количество активов перемещается по конвейерным лентам. Стационарные считыватели, размещенные над конвейерами, позволяют контролировать номенклатуру и количество как отдельных компонентов, так и готовой продукции.

Система мониторинга физических активов Orange поможет увеличить пропускную способность площадки заказчика для прибывающего автотранспорта: RFID-меткой можно оснастить, например, рамку номерного знака транспортного средства, а данные о метках внести в базу данных. Тогда шлагбаумы на въезде и выезде смогут «распознавать» подъезжающий автомобиль и автоматически открываться в зависимости от наличия/отсутствия допуска на площадку. Это решение можно применять на любых огороженных объектах, где требуется контроль и учет автотранспорта.

Решение по отслеживанию физических активов позволяет быстрее принимать, отправлять объекты и контролировать их перемещение в режиме реального времени. В том числе автоматизировать складской учет, отслеживать остатки, прогнозировать наполненность склада, проверять корректность и оптимальность сборки заказов в соответствии с путевым листом и своевременность их отгрузки.