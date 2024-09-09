Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Универсальная смарт-карта «Рутокен» для Avanpost MFA+ и работы со СКУД 

Avanpost MFA+ во всех сценариях позволяет обеспечить аутентификацию в различные сервисы при помощи смарт-карт «Рутокен». В смарт-карту «Рутокен» могут быть интегрированы радиочастотные RFID-метки, которые служат пропуском на территорию организации, в здание или для въезда на парковку. Таким образом, смарт-карта «Рутокен», разработчиком и производителем которой является компания «Актив», подходит для использования в качестве универсального электронного удостоверения сотрудника. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Кроме того, на смарт-карту можно нанести любую графическую информацию, например, логотип организации, имя и должность сотрудника, его фотографию и т. д.

Компания «Актив» имеет собственные производственные мощности в Москве, где выпускаются смарт-карты разных форматов. Это позволяет интегрировать различные RFID-метки в смарт-карты «Рутокен», чтобы обеспечить их совместимость с различными системами контроля и управления доступом (СКУД).

Аутентификация в информационные системы с использованием только RFID-метки небезопасна, поскольку идентификатор доступа может быть скопирован. RFID-метки можно использовать для идентификации в наименее критичных системах, если пользователь прошел предварительную аутентификацию с использованием надежных методов, таких как PKI.

Для аутентификации рекомендуется в доменной инфраструктуре использовать инфраструктуру открытых ключей (PKI). Каждому сотруднику выдается индивидуальная смарт-карта «Рутокен», на которой должны быть созданы ключи электронной подписи и сертификат формата Х.509. Закрытый ключ создается непосредственно в защищенной памяти устройства и не может быть извлечен или скопирован.

Процесс аутентификации в инфраструктуре PKI происходит с использованием асимметричной криптографии, т.е. реализуется строгая криптографическую аутентификацию по схеме запрос-ответ.

Это самый надежный способ аутентификации, в процессе которой используются факторы двух типов. Пользователь должен предоставить смарт-карту «Рутокен» и ввести PIN-код устройства. Даже подсмотрев PIN-код, нужно предъявить устройство, кража которого быстро обнаруживается. Если устройство «Рутокен» украдено или утеряно, то владелец своевременно заметит это, уведомит администратора, и использование устройства будет заблокировано. Смарт-карты «Рутокен» также могут хранить и формировать электронную подпись.

Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro
postgrespro

Для реализации многофакторной аутентификации, когда технологические особенности информационной системы не предоставляют возможности использовать инфраструктуру PKI, возможна реализация усиленной аутентификации: Avanpost MFA+ сохраняет в защищенной памяти устройств «Рутокен» аутентификационную информацию, недоступную без знания PIN-кода от устройства.

Сочетание персональной смарт-карты «Рутокен», как средства аутентификации в сервисы, с RFID-меткой для доступа в СКУД и Avanpost MFA+: повышает общий уровень гигиены информационной безопасности в компании без лишних затрат; защищает учетные записи от несанкционированного доступа и решает проблему незаблокированных компьютеров и сессий.

Смарт-карта с фотографией и данными сотрудника объединяет в одном устройстве возможности нескольких карт: доступ в помещения с автоматизированным и личным контролем, а также надежную аутентификацию в информационные системы.

Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров
Техника

Павел Анфимов, руководитель отдела интеграций и продуктов «Рутокен», компания «Актив»: «Мы рады предложить нашим общим клиентам универсальное комплексное решение для повышения уровня информационной безопасности как на территории предприятия, так и в используемых информационных системах. Благодаря совместному решению руководители организаций могут быть уверены в надежности механизмов контроля доступа. Мы убеждены, что наше комплексное решение, разработанное совместно с давним технологическим партнером — компанией «Аванпост», будет востребовано по всей стране».

Дмитрий Грудинин, руководитель развития продуктовой линейки Avanpost FAM/MFA+: «Современные компании сталкиваются с необходимостью надежной и простой аутентификации, а также эффективного управления доступом на всех уровнях. Совместное решение с компанией «Актив» и их смарт-картами «Рутокен» позволяет нам предложить нашим клиентам комплексный подход, который сочетает в себе высокую степень защиты, удобство использования и гибкость настройки под специфические потребности организации. Интеграция RFID-меток в смарт-карты «Рутокен» и их поддержка в Avanpost MFA+ значительно упрощает процесс идентификации и управления доступом, что особенно важно в условиях увеличения рисков кибератак и внутреннего мошенничества».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Карьерный рост в Microsoft теперь будет зависеть от вклада в безопасность компании. А также в разнообразие и инклюзивность

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS