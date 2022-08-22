Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», и «Актив», производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, подтвердили совместимость и корректность работы считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» и ПО «Рутокен плагин» с ОС «Альт» на российских платформах «Байкал-М» и «Эльбрус».

Сергей Трандин, генеральный директор компании «Базальт СПО», отметил: «Электронный документооборот — связующее звено между производственными, финансовыми и управленческими системами любой организации, поэтому его необходимо надежно защитить от внешних и внутренних угроз. Можно решить эту задачу по-настоящему эффективно, если развернуть СЭД на компьютерах с российскими процессорами под управлением защищенной операционной системы «Альт СП», а для входа в учетные записи и применения электронной подписи использовать считыватели смарт-карт и ПО «Рутокен плагин». Этот программно-аппаратный комплекс, совместно созданный «Базальт СПО» и «Активом», поможет организациям построить доверенную среду электронного документооборота».

В ОС «Альт» ридеры для смарт-карт «Рутокен SCR 3001» применяются для работы с ключевыми носителями в формате микропроцессорных карт при подписывании документов электронной подписью и входа в учетные записи с помощью двухфакторной аутентификации. Тестовые испытания в отношении «Рутокен SCR 3001» проводились специалистами компаний «Актив» и «Базальт СПО» для ОС «Альт СП Рабочая станция», «Альт СП Сервер», а также ОС «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Сервер 10». Совместимость и корректная работа подтверждены для операционных систем на архитектурах e2k/e2кv4 (отечественные процессоры «Эльбрус») и aarch64 (ARM-процессоры, в том числе отечественные «Байкал-М»).

Комплексное решение «Рутокен плагин» поддерживает работу с USB-токенами и смарт-картами линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0». Оно используется для электронной подписи, шифрования и строгой двухфакторной аутентификации в веб-сервисах. В отношении программного продукта «Рутокен плагин» стороны проверили и подтвердили корректность работы ОС «Альт Рабочая станция 10» и «Альт Сервер 10» в исполнении для архитектур e2k/e2кv4 (отечественные процессоры «Эльбрус»).

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Сотрудничество компаний «Актив» и «Базальт СПО» направлено на постепенное формирование обширной экосистемы устройств и программных компонентов «Рутокен», совместимых с ОС «Альт», в различных редакциях и архитектурах. Таким образом, пользователи для решения своих бизнес-задач всегда могут выбрать наиболее подходящие сочетания продуктов и быть абсолютно уверенными в корректной работе этих решений. Полный спектр продуктов «Рутокен», совместимых с ОС «Альт» на российских платформах «Байкал-М» и «Эльбрус», представлен на сайте «Рутокен», в разделе «Сертификаты совместимости».

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Сегодня средства криптографической защиты информации «Рутокен» совместимы с большинством российских операционных систем. Мы осознанно фокусируемся на постоянной работе с разработчиками отечественных ОС, в том числе непрерывно взаимодействуем с коллегами из «Базальт СПО» для обеспечения совместимости всех продуктов «Рутокен» и архитектур ОС «Альт». Ведь безопасность работы в этих системах уже в ближайшем времени ляжет в основу бесперебойного функционирования инфраструктуры объектов КИИ».