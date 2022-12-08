ISBC расширила линейку корпусированных меток

Зеленоградский производитель RFID-продукции – компания ISBC – расширила линейку корпусированных меток ISBC Tags Reflect для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов транспортно-логистических, промышленных, строительных компаний и складских служб предприятий. Теперь изделия доступны в 11 цветах: красном, зеленом, салатовом, голубом, синем, сером, оранжевом, желтом, черном, белом и фиолетовом. Это позволяет персонализировать метки в соответствии с корпоративными цветами заказчиков или требованиями проекта. Об этом CNews сообщили представители ISBC.

Линейка RFID-меток ISBC Tags Reflect представляет собой серию антивандальных корпусированных меток, предназначенных для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов. Устройства адаптированы к более жестким условиям эксплуатации и предназначены для установки на металлические контейнеры, автомобили, пластиковую тару и т.п.

RFID является наиболее эффективной и востребованной технологией интернета вещей. Это позволяет автоматизировать учет и оценку износа промышленного оборудования, регистрацию транспорта и железнодорожных вагонов, перемещение паллет, мониторинг контейнеров и взвешивание грузовиков. RFID-решения гарантируют контроль, снижают затраты и предотвращают ошибки персонала.

«Интернет вещей все глубже проникает во все сферы бизнеса и позволяет передавать, принимать и анализировать данные из различных систем. Идентификация объектов в промышленном интернете вещей сейчас – это облегчение маршрутизации и инвентаризации, а также предотвращение остановок процессов и потерь организаций с учетом возможного отсутствия персонала. Кастомизированные RFID-решения на ISBC Tags Reflect позволят реализовывать уникальные сценарии под нужды клиентов, повысят рентабельность предприятий, безопасность производств и надежность логистики», – сказал Егор Орлов, директор по продажам департамента Object ID группы компаний ISBC.

Корпусированные метки ISBC отличаются от аналогов ведущих мировых производителей сверхвысокой дальностью. Например, модель линейки с названием Reflect 42 может считываться с расстояния до 42 метров при размещении на металле. Причем в отличие от зарубежных аналогов, дальность считывания меток возрастает на морозе, и продукт можно применить даже в условиях Крайнего Севера. Метка имеет протокол климатических испытаний, подтверждающий стабильную работу при высоких отрицательных температурах. Еще одним преимуществом меток является длительный срок службы – более 10 лет.

ISBC расширила линейку корпусированных меток

Каждая RFID-метка имеет свой уникальный идентификатор, присваиваемый на этапе производства и обеспечивающий высокий уровень защиты изделия от подделок. К тому же метки не требуют элемента питания. При попадании в зону действия считывателя, ISBC Tags Reflect питается от электромагнитного излучения и отвечает своим уникальным номером.

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RFID-метки UHF предназначены для дальней идентификации объектов. Дальность их работы составляет десятки метров. Рабочая частота 865-868 МГц, протокол работы EPC Class1 Gen2 или ISO 18000-6C.

ISBC Tags Reflect показали высокую эффективность в работе в железнодорожной отрасли (вагоны, контейнеры, крупных узлов для сборки подвижного состава), идентификации крупногабаритного транспорта (бензовозов, топливозаправщиков, специализированной технике), а также проектов где требуется маркировка изделий из металла, например, в нефтегазовой отрасли для цифровизации производства и учета активов.

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Группа компаний ISBC, основанная в 2002 г., является российским экспертом в области разработки, производства и дистрибуции RFID-продукции для различных отраслей цифровой экономики. Собственное производство ISBC позволяет выпускать широкий ассортимент бесконтактных смарт-карт, RFID-наклеек и корпусированных меток всех диапазонов LF, HF и UHF. Компания ISBC зарегистрировала более 10 патентов и более 20 товарных знаков в России и в мире. На базе завода ISBC, расположенного в городе Зеленограде, функционируют исследовательские лаборатории, R&D центр и четыре высокотехнологичных производства укомплектованных современным оборудованием.