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Chipping Чипирование технология по электронной идентификации
Chipping и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбунов Вадим 12 4
|Паныч Инга 7 4
|Мелингер Станислав 12 4
|Усик Сергей 10 4
|Заборов Михаил 4 4
|Лащев Сергей 3 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Попов Алексей 336 3
|Десятов Роман 14 2
|Алтухов Сергей 14 2
|Румянцев Антон 47 2
|Батюшенков Дмитрий 10 2
|Беренов Александр 4 2
|Рыжонков Дмитрий 3 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Овчинский Владислав 228 2
|Ульянов Николай 112 1
|Распутин Павел 3 1
|Чикунов Андрей 17 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Марчева Ирина 4 1
|Трифонов Евгений 4 1
|Широян Карина 2 1
|Бахин Евгений 22 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Карпов Иван 78 1
|Степченков Максим 65 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Мискевич Евгений 50 1
|Ямщиков Владимир 51 1
|Смык Виталий 46 1
|Емелин Александр 45 1
|Портной Михаил 42 1
|Москальков Дмитрий 42 1
|Сороченков Алексей 42 1
|Михалев Максим 16 1
|Скрынский Василий 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8158 4
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