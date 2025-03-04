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Индексная книга (каталог) CNews*
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Chipping Чипирование технология по электронной идентификации


04.03.2025 Анатолий Гарбузов: От чипов до вакцин – столичные промышленники наращивают производство продукции для домашних питомцев 1
25.12.2023 Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей 1
23.11.2023 Столичная компания будет поставлять RFID-продукцию для проекта по сохранению редких видов животных 1
04.10.2023 Записаться к ветеринару онлайн и вызвать специалиста на дом: какие сервисы для домашних питомцев доступны на mos.ru 1
01.08.2023 Сервисом онлайн-записи к ветеринару в Москве воспользовались более 700 тыс. раз 1
01.04.2021 5 причин купить кнопочный телефон в 2021 году 1
20.10.2020 10 прогнозов на ближайшие годы для мира ИТ 1
30.06.2020 Америка объявила войну мифическому чипированию людей 2
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 1
04.07.2019 Verisium совместно с Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в продукцию 3М 1
16.04.2019 ИТ в ритейле 2019 1
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 1
11.09.2018 Создана первая российская микросхема для чипизации живых существ 2
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 1
29.07.2014 «БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области 1
03.06.2014 В этом году «Барс Груп» намерен нарастить коммерческий сегмент в 3 раза 1
08.04.2014 ТОП-10 революционных изобретений из фильмов: что сбылось? 1
19.12.2013 Михаил Глухов - Клиенты по-прежнему хотят простых и максимально дешевых решений для организации физического доступа 1
04.12.2013 Камчатские олени первыми в России прошли «чипирование» 2
06.08.2013 Москва не дождалась УЭК и развивает соцкарты 1
17.06.2013 На чем «Техносерв» заработал 43 млрд рублей 1
12.06.2013 TTP-чипы соединят все вещи в одну сеть 1
19.02.2013 Обязательность УЭК остается под вопросом 1
21.09.2012 Медведев пообещал «Сбербанку» «всесторонне поддержать» УЭК 1
08.12.2006 В Петербурге бездомным животным вживляют чипы 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

Chipping и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 5
Selectel - Селектел 393 4
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 117 3
Ростелеком 9774 2
SAP SE 5291 2
Microsoft Corporation 24690 2
Broadcom - VMware 2379 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Meta Platforms - Facebook 4447 2
Технологии Будущего 150 2
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МегаФон 8982 1
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Такском - Taxcom 241 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 1
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РЖД - Российские железные дороги 1916 1
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Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
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X5 Group - Перекрёсток 550 1
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UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 34 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Visa International 1952 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Cloudburst Wear 4 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
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