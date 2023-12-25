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Московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции в центр обучения собак-поводырей

Столичный производитель RFID-продукции ISBC начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Разработка поможет идентифицировать, сохранить и улучшить ветеринарное обслуживание. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Столичные промышленники активно поддерживают социальные проекты, а также сотрудничают с организациями, обеспечивающими благоприятные условия для жизни людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В частности, московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции для подкожного чипирования животных в один из ведущих центров обучения собак-поводырей, которые сопровождают слабовидящих и незрячих людей. Технология позволит быстрее находить животных в случае утери, контролировать их самочувствие, а также упростит ветеринарное обслуживание», – сказал Владислав Овчинский.

Процедура чипирования практически безболезненна. С помощью специального шприца под кожу животного вводится маленький электронный чип с уникальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца: адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью электронного чип-сканера, который есть в любой крупной ветеринарной клинике.

«Мы всегда готовы поддержать благотворительные инициативы, которые помогают сделать жизнь людей комфортнее. Проект по чипированию собак-поводырей позволяет быстрее находить животных в случае потери, упрощает учет в кинологической системе, оптимизирует работу ветеринарных клиник. Кроме того, это обязательное требование при поездках в некоторые страны», – сказал директор департамента Animal ID предприятия Николай Бояров.

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Цифровизация

Первым, кто будет использовать продукцию компании, стал Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники». Это одна из двух в стране организаций, где бесплатно тренируют собак для помощи незрячим и слабовидящим людям, чтобы они могли вернуть себе самостоятельность, скорость и безопасность передвижения, стать менее зависимыми от посторонней помощи. Второе направление работы организации – обучение собак-терапевтов для реабилитационных занятий с особыми детьми.

Также компания планирует поставлять фонду RFID-медальоны со специально-разработанным дизайном и изделия из «умной» RFID-бумаги для информационных и инновационных проектов для слабовидящих людей.

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